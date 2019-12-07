Адвокат Жукова спонсирует украинских карателей в Донбассе

Адвокат условно осужденного на три года Егора Жукова Илья Новиков рассказал, куда денет символический гонорар в один рубль, который он взял со своего подзащитного. Он планирует отдать его в поддержку ЗСУ (Збройні сили Украї́ни) — Вооруженных сил Украины, так как 6 декабря — их профессиональный праздник. Одним рублем воинов Украины не поддержать, поэтому успешный юрист обещает добавить еще от себя лично.

Мир хорошо знает, чем именно славится украинская армия после 2014 года: обстрелы Донецка, бомбардировки Луганска, расправы с гражданскими, пытки пленных. И все это рад спонсировать российский адвокат. Впрочем, его проукраинская позиция — не секрет: среди доверителей Новикова есть летчица Надежда Савченко, осужденная за соучастие в убийстве российских журналистов и помилованная. Также он представлял интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко и капитана катера «Бердянск», фигуранта «керченского инцидента» Романа Мокряка.

Но одно дело защищать обвиняемых в суде — это обязанность адвоката, и совсем другое — поддерживать убийства напрямую. Казалось бы, как юрист Новиков должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе — это именно преступления, а вовсе не «антитеррористическая операция»: под обстрелами гибнут не только взявшие в руки оружие, но и мирные жители, включая детей. Как преданный сторонник идеи свободы и права на выбор (неслучайно же он защищал либертарианца Жукова бесплатно), он тоже должен понимать: жители Донбасса выбрали не идти новым антироссийским курсом Украины и отстаивают свое самоопределение, которое Киев проигнорировал.

Деньги Новикова — его личное дело, российский закон пока никак не наказывает за материальную помощь армии другой страны. Но вот клиентам бюро «Гончарова, Новиков и партнеры» и консалтинговой фирмы Tenzor Consulting Group, где Новиков также партнер, хорошо бы задуматься: точно ли они согласны оплачивать не только профессиональные услуги, но и то, что творят бравые украинские воины в Донбассе, или все-таки лучше найти другого неплохого юриста?