«Руки-базуки» пообещал вновь накачать мышцы

Москва, 7 декабря. Пятигорский блогер Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки», заявил, что после удаления синтола из организма мечтает вновь накачать бицепсы, только уже без помощи каких-либо веществ.

После проведения первой операции по удалению синтетических жидкостей Терешин рассказал, что снова накачает мышцы, когда закончатся все процедуры.

«Возможно ли после полного удаления синтола, снова сделать руки 60 см., ответ: да возможно, очень быстро и безопасным путём для здоровья», — отметил «Руки-базуки» на своей странице в Instagram.

В ноябре скандальный блогер перенес первую операцию, однако, по его словам, синтол из организма будут удалять полтора года, чтобы не допустить ампутации конечностей.

Напомним, Терешин стал известен широкой публике несколько лет назад благодаря участию в различных ток-шоу, где он демонстрировал свои объемные синтоловые бицепсы, которые были увеличены с помощью инъекций. При этом молодой человек несколько раз заявлял о планах избавиться от синтоловых мышц.

Впервые о предстоящей операции Терешин сообщил в начале 2019 года, после чего стал героем программы «Здоровье» с Еленой Малышевой, где ведущая отругала парня за пренебрежительное отношение к рекомендациями медиков. Кроме того Малышева пообещала лично отвести его к врачу.

В сентябре стало известно, что медики не хотят браться за операцию по очистке мышц Терешина от инородных веществ, так как данная процедура является крайне сложной.