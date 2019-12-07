Авиавласти США хотят оштрафовать Boeing на $4 млрд за дефектные детали

Вашингтон, 7 декабря. Федеральное авиационное управление США намерено оштрафовать корпорацию Boeing на 3,9 млрд долларов за установку некачественных деталей примерно на 133 самолетах, а затем сокрытии этих дефектов.

В ФАУ полагают, что Boeing не смогла проконтролировать выполнение своими поставщиками требований системы контроля качества компании. Эта ошибка обернулась проблемами с предкрылками, которые обеспечивают дополнительную вертикальную тягу при взлете и посадке самолетов. На ответ корпорации дали 30 дней, пишет ТАСС.

О том, что детали пассажирских Boeing 737 MAX и 737 NG могли быть произведены неправильно и должны быть заменены, авиарегулятор заявил еще в июне. По данным ФАУ, дефектные детали «могут быть подвержены преждевременному выходу из строя», могут трескаться, из-за чего самолет может повредиться в полете.

Как сообщал ранее телеканал 360, в ноябре Boeing утратил статус самого продаваемого самолета. Лидером стал Airbus A320. Вероятнее всего, причиной стал кризис, с которым Boeing столкнулся после двух авиакатастроф.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами стали 157 человек. 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air рухнул в Индонезии. Тогда жертвами стали 189 человек.