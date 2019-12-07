Малышева опровергла миф о вреде МРТ

Москва, 7 декабря. Известная российская телеведущая Елена Малышева вместе с другими врачами записала просветительское видео, в котором развеяла популярные в народе мифы об МРТ. Ролик она выложила на своей странице в Instagram.

В фильме говорится, что россияне привыкли путать МРТ и КТ (компьютерная томография), хотя это принципиально разные процедуры. Первая осуществляется при помощи рентгеновских лучей, вторая — при помощи магнитов.

Кроме того, многие боятся делать магнитно-резонансную томографию, хотя это совершенно безвредное и безболезненное обследование. Однако его необходимо делать только в том случае, если все остальные средства диагностики не дали конкретного результата. Как правило, МРТ проводится при обследовании головного и спинного мозга, а также позвоночника и органов брюшной полости.

При этом специалисты подчеркнули, что к МРТ необходимо заранее подготовиться. Пациент не должен ничего пить за два часа до обследования, а вот сходить в туалет перед проведением процедуры врачи настоятельно рекомендуют.

Напомним, что метод МРТ был изобретен нобелевским лауреатом по физиологии и медицине Питером Мэнсфилдом, который скончался в феврале 2017 года. Несмотря на то, что его открытие было сделано много лет назад, врачи до сих пор находят этому методу новые применения. Так, например, в феврале 2017 года сообщалось, что ученые научились диагностировать аутизм у младенцев с помощью магнитно-резонансной томографии, а в марте того же года британские ученые впервые смогли обнаружить следы ВИЧ в мозге.