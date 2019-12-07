В Совфеде раскритиковали условия, предложенные «Нафтогазом» по газовому спору

Москва, 7 декабря. Условия, выставленные «Нафтогазом Украины», по газовому спору неприемлемы. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор сообщил, что требования украинской стороны о погашении долга «Газпромом» долга в 3 млрд долларов США за счет поставок газа скорее всего не будут рассматриваться.

«Я не думаю, что тут будут рассматривать такие вопросы: есть протокол, есть контракты и есть договоренности — и есть абсолютно вменяемые требования «Газпрома». Если они не будут соблюдены, значит не будет контракта», — заявил Клинцевич.

По его словам, из-за «идиотизма» украинской позиции пострадает вся Европа. Если «Нафтогаз» не подпишет контракт на условиях «Газпрома», Киеву придется иметь разговор с европейскими политиками, чьи страны останутся без газа.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил, что, возможно, президенту РФ Владимиру Путину удастся обсудить условия сделки с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время саммита «нормандской четверки», который состоится 9 декабря.

Текущий российско-украинский контракт на поставки газа истекает в конце 2019 года. «Нафтогаз Украины» настаивает на погашении 3 млрд долларов, признанных в качестве долга «Газпрома» Стокгольмским арбитражем, за счет поставок газа. Российская сторона предлагает подписать новый контракт при условии отзыва всех взаимных судебных исков.