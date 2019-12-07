Дамаск, 7 декабря. Курдские террористы активизировали подпольную деятельность на подконтрольных протурецким формированиям территориях. Соответствующую информацию передает военный источник (NotWoofers) в своем профиле в социальной сети Twitter.

Отряды народной самообороны (YPG) совершили налет на позиции союзников Турции у населенного пункта Берад. По данным курдских источников, несколько протурецких бойцов получили смертельные травмы. Жертвами подобных вылазок нередко становятся мирные жители, поэтому курдских радикалов можно сравнить с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Военные Турции открыли огонь по расположениям Рабочей партии Курдистана (РПК) у деревни Зор Магар на северо-востоке Алеппо. Об этом сообщается в Twitter (step_agency).

Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование, которое посвящено Сирии, в частности связи США с боевиками и поддержке террористов со стороны либеральных СМИ. В первой части материала указывается, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, который известен своими псевдорасследования о событиях в Сирии, лично общался с террористами запрещенной в РФ организации ИГИЛ1. Во второй части расследования приводятся факты связи боевиков с Вашингтоном.

1 Организация запрещена на территории РФ.