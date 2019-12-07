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Стали известны подробности инцидента с московской пенсионеркой, попавшей под поезд

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Стали известны подробности инцидента с московской пенсионеркой, попавшей под поезд

Москва, 7 декабря. Стали известны некоторые подробности недавнего инцидента с 66-летней женщиной в Москве, которая попала под колеса поезда и лишилась ноги. Как рассказали Федеральному агентству новостей в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО, несчастный случай произошел на станции «Москва-4» ярославского направления железной дороги, в районе 1-й Мытищинской улицы.

Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и попала под грузовой поезд. Пострадавшую сразу же доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина лишилась ноги, попав под поезд на северо-востоке Москвы. Согласно предварительным данным, несчастный случай произошел возле здания резерва проводников, на путях для поездов технических служб.

Напомним, что в сентябре пассажирский поезд Адлер-Краснодар насмерть сбил 4-летнего мальчика, который вместе со своим 70-летним дедушкой перебегал железнодорожные пути в неположенном месте.

Трагедия произошла днем в районе перегона Саратовская-Псекупс (Краснодарский край). По словам очевидцев, машинист поезда заметил перебегающих пути, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Ребенок погиб на месте.

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