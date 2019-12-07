Сирия, 7 декабря. Военная полиция РФ и ВС Турции приступили к четырнадцатому совместному патрулированию территорий на севере САР. Курдские радикалы применили оружие против мирных жителей в Хасаке. Атаке неизвестных подвергся КПП САА в Эс-Сувейде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают работу в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят джихадистам на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в совершении нападения на позиции САА на западе Эс-Сувейды.

Курдские вооруженные группировки: при поддержке сил западной коалиции провели серию незаконных арестов в городе Дарнидж в Дейр-эз-Зоре; задействовали оружие во время рейдов с целью насильственной вербовки на северо-востоке Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: совместно с военной полицией РФ приступили к 14-му совместному патрулированию территорий на севере САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (EuphratesPost) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили незаконные задержания гражданских лиц на востоке провинции. Со вчерашнего вечера и вплоть до утра серия арестов прошла в населенном пункте Дарнидж. Отмечается, что курдские боевики действовали при поддержке сил международной коалиции. Напомним, в занимаемых SDF районах провинции в последнее время участились вылазки неизвестных. Предполагается, что этому могло поспособствовать освобождение курдскими боевиками порядка 300 семей боевиков «Исламского государства» из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке, многие из которых впоследствии перебрались в Дейр-эз-Зор. Напомним, большинство содержавшихся в пункте временного размещения родственников ИГ1 придерживались идеологии террористической группировки и не раз нападали как на других поселенцев «Аль-Хола», так и на охранников лагеря.

Провинция Идлиб

В южной части региона продолжают работу российские ВКС. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), воздушной атаке ВКС России подверглись военные объекты джихадистов на подступах к населенным пунктам Кафрума и Аль-Бара. В то же время сирийские ВВС осуществляют боевые вылеты в районе города Кафр-Набаль, сообщает Twitter-канал (halabtodaytv). Информация о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняется. Напомним, боевики вооруженной оппозиции, в оккупации которых находится зона «Большого Идлиба», не перестают провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии соприкосновения сил, тем самым вынуждая САА прибегать к ответным действиям.

Провинция Эс-Сувейда

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что на западе региона произошла вылазка неизвестных. Налетчики организовали нападение на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА), расположенный между деревнями Джабиб и Харба. Атаку удалось отразить, однако, по пока неподтвержденным сведениям, один из солдат правительственных подразделений погиб. Предполагается, что нападавшие относились к числу боевиков «Исламского государства», скрывающихся на оккупированной США территории в южной части соседнего Хомса. Более подробная информация в настоящий момент уточняется.

Провинция Хасака

Минобороны РФ сообщило о том, что сегодня в 10.00 приступил к работе 14-й совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции. Отмечается, что маршрут будет проходить через районы к востоку от города Камышлы. Союзники начали движение со стороны контрольно-пропускного пункта у поселения Дейрун-Ага, а затем проследовали на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Как известно, в патрулировании задействованы восемь единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» и турецкие Kirpi, а также около 50 военных с обеих сторон. Прикрытие с воздуха обеспечивает беспилотник «Орлан-10».

Между тем «Демократические силы Сирии» (SDF) вновь прибегли к рейдам с целью принудительной мобилизации. Так, по информации военного источника в сети Twitter (jisrtv), задержания состоялись в поселении Хувайтила, которое находится на северо-востоке Хасаки вблизи границы с Ираком. При этом в ходе проведения обысков курдские радикалы открыли огонь по местным жителям, попытавшимся оказать сопротивление, в результате чего были ранены женщина и молодой человек. Кроме того, очевидцы сообщают, что члены группировки напали на пожилого сирийца по имени Юсеф Аль-Тамран, о дальнейшей судьбе которого пока ничего неизвестно. Местные активисты заявляют, что курдские боевики производят аресты под предлогом поиска террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.