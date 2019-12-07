Эрнст посоветовал Михалкову снять Пугачеву в ближайшее время

Москва, 7 декабря. Режиссеру Никите Михалкову придется снять Аллу Пугачеву в ближайшее время, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст на премьере картины «Тот самый концерт», посвященной Примадонне российской эстрады.

Медиаменеджер напомнил, что когда-то Михалков заявил, что как только певица превратится в комичную старуху, он снимет ее в одной из своих картин.

«Но так как Алла Борисовна никогда не превратится в старуху, Михалкову придется ее снять в ближайшее время. Скоро вы об этом узнаете», – цитирует Эрнста KP.RU.

Как сообщал ранее портал «Дни.ру», билеты на юбилейный концерт Аллы Пугачевой спекулянты продавали по цене от 100 до 500 тысяч рублей. В числе зрителей были телеведущие Леонид Якубович, Ангелина Вовк, режиссер Егор Бероев, актриса Екатерина Волкова, модельер Игорь Гуляев и многие другие.

Позже звезда заявила, что планирует концерт и на свое 80-летие. Это шоу она хочет назвать «А напоследок я скажу». По ее словам, для нее это большая мотивация, чтобы как можно дольше жить и следить за своим здоровьем.

«Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Мне главное – быть более-менее в форме, чтобы стоять. Хотя и лежа можно, и сидя», – заявила она.

К слову об обещании Михалкова и сама Пугачева помнит очень хорошо. Более того, по ее словам, она даже периодически напоминает о нем режиссеру. Артистка уверена, что под гримом сможет сыграть и «старушонку, и очень юную девчонку». Но Михалков считает иначе и на все ее напоминания отвечает одинаково: «Ты стань сначала старухой, а потом уже напоминай мне».