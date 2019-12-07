Певица МакSим похвасталась кольцом с бриллиантами перед помолвкой

Москва, 7 декабря. Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, похвасталась кольцом с бриллиантами. Артистка написала на своей странице в Instagram, что собирается выходить замуж.

В социальную сеть МакSим выложила фотографии помолвочного кольца с бриллиантами и видеозапись салюта.

«Я сказала «Да!» — такой подписью певица снабдила пост, однако личность жениха так и не раскрыла.

Ранее Максим уже была в браке. В 2008 году она вышла замуж за звукорежиссера Александра Луговцова, в марте следующего года родила от него дочь Александру, но еще через два года союз распался.

В октябре 2014 года артистка стала матерью во второй раз – родила дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова, но и в этот раз пара быстро разошлась.

Ранее ФАН сообщал, как друг МакSим, основатель Milkmusic studio Сергей Купцов опубликовал неотретушированные фотоснимки певицы, что стало поводом для шуток в социальных сетях. Певица и музыкант выложили в Instagram совместную фотографию, однако внимательные пользователи Instagram сразу определили, что на фото со страницы девушки изрядно поработали в «Фотошопе». Артистка сузила себе щеки и убрала недостатки кожи. Казус стал поводом для шуток в Сети. Подписчики отметили, что друг «подставил» знакомую.