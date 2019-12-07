На Ставрополье объявили 31 декабря выходным днем вслед за Томском, Кировом и Крымом

Ставрополь, 7 декабря. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 31 декабря выходным днем. Политик провел в своем Instagram опрос, и 93% жителей региона поддержали его предложение.

«Значит, решено: давайте поработаем в субботу 28-го, чтобы провести предновогодний день со своими семьями. И 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным», — пишет Владимиров.

Напомним, что первыми вопрос об освобождении 31 декабря подняли депутаты Госдумы от ЛДПР, которые в конце ноября внесли на рассмотрение парламента соответствующий законопроект. Авторы документа предлагали перенести рабочий день на субботу.

Таким образом они дадут россиянам спокойно подготовиться к встрече Нового года и при этом сохранят количество рабочих дней. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев полагает, что дополнительный выходной не отразится на государственном бюджете, особенно, учитывая, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев нередко говорит о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Министр труда РФ Максим Топилин в свою очередь заявил, что сделать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне в этом году не получится из-за разных режимов работы бюджетных учреждений. Правительство принимает решение о выходных днях в октябре, а законопроект был внесен месяцем позже.

Однако в ряде субъектов федерации такое решение было принято на региональном уровне. Так, например, последний день декабря стал выходным в Томской, Кировской областях, а также в Крыму.