Встреча в «нормандском формате» 9 декабря — Путин настроен серьезно, Зеленский нервничает

Урегулирование в Донбассе станет основной темой встречи в «нормандском формате», которая запланирована на понедельник, 9 декабря, в Париже. В рамках саммита должна состояться первая очная встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кремль рассчитывает, что предстоящий саммит «нормандской четверки» будет способствовать урегулированию на востоке Украины, что невозможно без строгого следования всех сторон Минским соглашениям.

Владимир Путин настроен очень серьезно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский признался, что нервничает в преддверии встречи с российским лидером. Выступая в эфире политического ток-шоу, президент Украины заявил, что надеется на реальные результаты, которые принесет его личная встреча с Путиным.

«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я нервничаю», — заявил Зеленский.

В рамках саммита Владимир Путин намерен провести личные встречи не только с Владимиром Зеленским, но также с канцлером Германии Ангелой Меркель и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отметим, саммит «нормандской четверки» вызывает большое беспокойство у экс-президента Украины Петра Порошенко, который в бытность главой государства последовательно торпедировал все мирные инициативы по Донбассу.

Что такое «нормандский формат», в рамках которого пройдут переговоры, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.

Что такое «нормандский формат»

«Нормандский формат», или встреча «нормандской четверки», — это переговоры по урегулированию в Донбассе на высшем уровне или на уровне глав МИД представителей четырех государств: России, Германии, Франции и Украины.

Начало «нормандскому формату» было положено на встрече глав РФ, ФРГ, Франции и Украины в Нормандии 6 июня 2014 года, во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в ходе Второй мировой войны.

В настоящее время «нормандский формат» представлен президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами МИД этих государств.

В последнее время контакты в «нормандском формате» проходили по телефону, встреча в Париже 9 декабря в полном составе — первая за последние три года.

Условия нынешнего «нормандского саммита»

Москва выдвинула Киеву два предварительных условия перед встречей в Париже: согласование «формулы Штайнмайера» (по имени президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера) и разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское.

«Формула Штайнмайера» предусматривает вступление в силу закона об особом статусе республик Донбасса (ДНР и ЛНР) после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ.

Киев формально выполнил оба условия, однако представители ДНР и ЛНР обвиняют Украину в нарушении соглашения о перемирии, в том числе в местах разведения сил и средств. В республиках Донбасса также заявляют, что не ждут от саммита в Париже серьезного прорыва из-за деструктивной позиции Киева по многим вопросам.

«Нормандский формат» и США

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно заявляли о намерении расширить «нормандский формат» за счет американского присутствия. Российские политики выступают против вмешательства США и НАТО в ситуацию в Донбассе.

Украинцы хотят мира

Граждане Украины устали от гражданской войны на востоке страны и готовы к значительным компромиссам для достижения мира. Об этом говорят результаты опроса, который провел киевский фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива».

В преддверии встречи в Париже стало известно, что ради установления мира в Донбассе почти 73% украинцев готовы поддержать взаимодействие Киева с Москвой, а также с Донецкой и Луганской народными республиками. Более половины опрошенных (58,5%) заявили, что Украине стоит по некоторым вопросам соглашаться на компромиссы с Россией, а также с ДНР и ЛНР. 14,4% респондентов считают, что Украине ради мира в Донбассе стоит принять все предложенные инициативы.

Только 15,8% украинцев уверены, что конфликт можно решать силовыми методами; 11,3% опрошенных не смогли определиться по этому вопросу.

При этом 29,9% опрошенных считают приемлемым компромиссом законодательное закрепление в конституции особого статуса ДНР и ЛНР. Однако более половины участников опроса (53,2%) выступили против соответствующих изменений в конституции; 16,9% затруднились с ответом.

Возможен новый «майдан»

Тем временем полиция Киева предупреждает о предстоящих массовых акциях в преддверии встречи в «нормандском формате» и в день саммита. Количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, среди которых много националистов, которые вполне в состоянии устроить очередной «майдан». Так что у президента Украины Владимира Зеленского, популярность которого в последнее время серьезно уменьшилась, есть все основания нервничать.