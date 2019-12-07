«СМИ – элемент новой войны». Большой медиафорум в Пскове. ФАН-ТВ

Где заканчивается журналистика и начинается заказная пропаганда, в чем разница между профессиональными СМИ и блогерами, кто делает новости, а кто лоббирует интересы конкретных заказчиков – ответы на эти и многие другие вопросы накануне искали участники большого Псковского медиафорума.

В качестве приглашенных спикеров на площадке выступили представители Федерального агентства новостей. Руководитель проекта Евгений Зубарев на примере нашего издания рассказал о тех проблемах, с которыми сегодня сталкивается отечественная журналистика. В частности, о влиянии на ее статус извне, то есть о дискриминации и цензуре, которой зачастую увлекаются владельцы популярных зарубежных Интернет-площадок.

«Сейчас смотрят YouTube, смотрят Facebook, видео в TikTok и еще где-то. Но кто контролирует эти площадки? Россия к этому не имеет никакого отношения. Как это происходит в реальном мире? Когда вы, например, ставите перед собой задачу продвигать хотя бы треть новостей позитивных по России, вы проиграете в читаемости моментально. Потому что это не будет никто продвигать. Когда вы попробуете зайти на их площадки и попробуете продвигать то, что не понравится нашим партнерам, американским, вы тут же, немедленно столкнетесь с жесточайшей цензурой», — отметил руководитель Федерального агентства новостей.

Истории с блокировками ФАН – отличный пример той самой цензуры. В разное время агентство блокировал сервис Google News, бан получил аккаунт в Facebook, производились атаки на серверы редакции, персональные санкции получила даже наш главбух Елена Хусяйнова. Все за надуманное вмешательство в выборы президента США Дональда Трампа, а также за новости, которые не вписываются в нарисованную Западом нужную картину мира.

А кроме того, используются многочисленные фейки, которые помогают расшатывать общественные настроения в нужном заказчикам направлении. Одному из таких устоявшиеся в Рунете явлений посвятил свою лекцию постоянный обозреватель ФАН Роман Носиков. А именно – нытью (как самому популярному жанру реакций на то или иное событие).

«Если вы хотите, чтобы вас в интернете все ненавидели, вам нужно быть олицетворением успеха и все время всем об этом говорить. И, в принципе, следующее по степени тяжести преступление, за которое вас тоже все будут ненавидеть – это мешать людям ныть», — заявил Роман.

Развернуть уже утвердившиеся тенденции непросто, особенно если Россию и дальше будут цензурить по всем фронтам, а поток позитивной информации не начнет восприниматься как нечто нормальное и достойное внимания. Представители ФАН на форуме отметили, что сложное и огромное государство – Советский Союз – недооценив аналогичные угрозы в информационной войне проиграло и в итоге перестало существовать.