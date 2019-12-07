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Шквал критики обрушился на замужнюю Собчак из-за двусмысленной подписи к пляжному фото

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Шквал критики обрушился на замужнюю Собчак из-за двусмысленной подписи к пляжному фото

Москва, 7 декабря. Российскую телеведущую Ксению Собчак, которая опубликовала в своем профиле в Instagram снимок с отдыха на Мальдивах, раскритиковали за некорректно употребленное слово.

Экс-ведущая «Дома 2» разместила фотографию, на которой она стоит в белом платье и со шляпой в руках. На нее обрушился шквал критики.

«Кое-кто все-таки умеет меня снимать, а @wisdom_moscow — одевать. Вернулись, вроде, совсем недавно, а ощущение, что уже давно в снегах», — подписала Собчак фото.

Подписчики в этот раз «напали» на телеведущую с критикой не из-за ее поведения или наряда, причиной гневных комментариев стало неправильно употребленное в данном контексте слово «снимать».

«Наверно, фотографируют? С твоим образованием так писать — просто позор», — отметил один из пользователей Сети.

«Насчет снимать — вам виднее. Но фотографировать точно могут», — поддержал другой.

«Ты же замужем, а тебя все еще «снимают»?» — поинтересовался один из подписчиков.

«Кое-кто — это уже не Богомолов?» — иронично спросила chinchillas_malinna.

«Вы раньше говорили ,что М вас снимает, как никто лучше. Просто это мужчины творческие и любящие Вас», — напомнила diahha.

Ранее скандальный блогер Лена Миро резко раскритиковала фигуру российской телеведущей Ксении Собчак, указав на ее жирные подмышки и бесформенные ноги.

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