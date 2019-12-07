Тренер «Локомотива» назвал бредом слухи о своей отставке

Москва, 7 декабря. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не видит никаких оснований для своей отставки, несмотря на разгромное поражение в матче с тульским «Арсеналом».

«Это все бред, я не вижу оснований подавать в отставку», — отметил он, отвечая на вопрос РИА Новости.

Напомним, что накануне «Локомотив» с разгромным счетом 0:4 проиграл «Арсеналу». Исход матча определили Игорь Горбатенко, Горан Чаушич и Евгений Луценко, который сделал дубль, забив голы на 64-й и 78-й минуте.

Столь плохие результаты «Локомотив» в последний раз показывал лишь в ноябре прошлого года, когда пропустил 4 мяча в матче с португальским «Порту». Однако в тот раз железнодорожникам удалось забить один гол и избежать поражения «всухую». Чуть ранее, в сентябре того же 2018 года, «Локомотив» проиграл «Зениту» со счетом 3:5.

Отметим, что в этот раз разгром москвичей так возмутил фанатов обеих команд, что они устроили акцию протеста. На 30-й минуте игры большинство болельщиков покинуло стадион. Из-за своего поражения «Локомотив» лишился шанса выйти в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка России.