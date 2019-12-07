Киев готовится к провокациям в день «нормандского саммита»

Киев, 7 декабря. Несколько десятков тысяч человек собираются митинговать в центре Киева 8 и 9 декабря в связи с саммитом «нормандской четверки». Об этом сообщили в пресс-службе областного отделения Нацполиции Украины.

В ведомстве уточнили, что всего получили пять сообщений от граждан и организаций, которые планируют провести акции в центральной части украинской столицы накануне и в сам день встречи «нормандской четверки».

«Обеспечивать безопасность в эти дни будут в общей сложности три тысячи правоохранителей», - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он отметил, что в МВД понимают, что украинское общество волнует тема переговоров, а также призвал всех участников массовых акций проводить их мирно.

Как сообщалось ранее, встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по урегулированию в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже. В минувшую пятницу, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в рамках саммита Владимир Путин планирует провести встречи с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Сегодня представитель ЛНР в контактной группе в Минске Родион Мирошник заявил, что ВСУ готовят провокацию, чтобы сорвать саммит 9 декабря.



