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Актер из сериалов «Друзья» и «Клан Сопрано» скончался на 83-м году жизни

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Актер из сериалов «Друзья» и «Клан Сопрано» скончался на 83-м году жизни

Нью-Йорк, 7 декабря. Популярный американский актер Рон Либман, сыгравший в «Клане Сопрано» и сериале «Друзья», ушел из жизни утром в субботу в Нью-Йорке в возрасте 82 лет.

Рон Либман был номинирован в 1982 году на «Золотой глобус» за роль частного детектива в фильме «Накануне Рождества». Широкую известность актер получил благодаря ролям в «Клане Сопрано» и «Друзьях», где он сыграл отца одной из главных героинь — Рэйчел. Также он снимался в фильмах «На пороге ночи», «Бойня номер пять», «Каз», «Она написала убийство».

Либман — лауреат премий «Эмми» и «Тони».

Ранее сообщалось, что известный голливудский продюсер и бывший президент одной из крупнейших американских кинокомпаний 20th Century Fox Леонард Голдберг скончался в США в возрасте 85 лет. По заявлению семьи Голдберга, он скончался от травм, полученных при падении, и умер в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

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Источник: Fox News
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