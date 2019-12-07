Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области

Владимир, 7 декабря. Три водителя погибли в ДТП с участием четырех автомобилей. Инцидент произошел во Владимирской области.

По информации УМВД по региону, дорожно-транспортное происшествие произошло на автомобильной дороге Сенинские дворики – Ковров – Шуя около 7 утра в субботу, 7 декабря. На дороге столкнулись четыре автомобиля, водители трех из них скончались.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и автомобилем ВАЗ. После этого с автомобилем ВАЗ совершил столкновение автомобиль УАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП три водителя скончались, водитель автомобиля УАЗ не пострадал», — рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все детали инцидента.

Ранее ФАН сообщал, что 7 декабря на севере Москвы произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК «Окружная». В результате происшествия погибли двое пешеходов и пассажир автомобиля, еще двое пострадали. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. На месте трагедии продолжают работать экстренные службы, устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

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