Медведев не исключает возобновления контактов Украины с СНГ

Москва, 7 декабря. Украина со временем может возобновить участие в переговорах СНГ. Такое мнение в субботу озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Никогда не говори «никогда». Тем более что Украина не вышла из СНГ. Мы не знаем, что будет в будущем. Участие в международных форматах — это полезная вещь. Лучше участвовать в таких встречах, чем уклоняться от них», — отметил он, выступая в программе «Вести в субботу».

Медведев подчеркнул, что участие в переговорах со странами СНГ позволяет решать накопившиеся вопросы. Он напомнил, что все проблемы в современном мире происходят из-за недопонимания, поэтому подобные встречи чрезвычайно важны.

Напомним, что после госпереворота, который произошел на Украине в начале 2014 года, страна взяла курс на сближение с Евросоюзом и НАТО. Параллельно Киев начал разрывать все, что связано с Россией и с их общим советским прошлым. В частности, Украина перестала принимать участие в мероприятиях стран СНГ, поскольку считает эту организацию устаревшей и видит в ней наследника Советского Союза.

С 2014 года страна расторгла целый ряд соглашений СНГ, включая документ, который касается международного сертификата взвешивания грузового транспорта. Это соглашение было подписано Россией, Арменией, Белоруссией и рядом других стран.

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отмечал, что выход Украины из Содружества принесет гораздо больше вреда государству, нежели самой организации. По его мнению, решение украинских властей лишь ухудшит положение украинцев, никак не приблизив их к Европе.