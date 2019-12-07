Трое погибли в ДТП на севере Москвы у станции МЦК «Окружная». События дня. ФАН-ТВ

Причастным к убийству Эльджаркиева предъявлены обвинения В Ингушетии продолжается расследование убийства Ибрагима Эльджаркиева, начальника регионального центра МВД по борьбе с экстремизмом. СК РФ предъявил обвинение двум фигурантам дела — Хасану Полонкоеву и его родственнику Аслану — по статьям о незаконном хранении оружия и покушении на убийство сотрудника органов. Об этом сегодня сообщает ТАСС. Накануне в Ингушетии и Москве проходила спецоперация ФСБ, Росгвардии и МВД — силовики задержали преступную группу из шести человек, возглавлял которую как раз Хасан Полонкоев. Эта банда, как выяснилось, причастна не только к убийству Ибрагима Эльджаркиева, но и к покушению на него же в январе текущего года. Напомним, что 36-летний офицер возглавлял в Ингушетии центр МВД по борьбе с экстремизмом, а за успехи в службе даже был представлен к госнаграде «За отличие в охране общественного порядка». 2 ноября его застрелили в Москве вместе с братом (Ахмедом Эльджаркиевым). Тогда, через две недели, был заочно арестован некий Курейш Картоев — предполагаемый исполнитель. Удалось ли задержать его вчера, Следком не уточняет, но известно, что возможные сообщники по-прежнему разыскиваются.

Трое погибли в ДТП у станции «Окружная» Тем временем другая трагедия развернулась сегодня на столичных дорогах. Три человека погибли и еще двое пострадали после ДТП в Локомотивном проезде. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались кадры с места событий. По предварительным данным, автомобиль Mazda на полной скорости сбил пешеходов, а затем влетел в здание станции МЦК «Окружная». Более того, водитель, предположительно, был пьян и попросту не справился с управлением на одном из поворотов. О том, удалось ли ему пережить аварию, в СМИ появляется крайне противоречивая информация. Сейчас на месте ЧП работают оперативники, а все обстоятельства еще выясняются.

Трамп призвал Всемирный банк отказаться от кредитов Китаю А президент США Дональд Трамп внезапно ополчился на Всемирный банк. В свойственной для себя эмоциональной манере он (как обычно, в Twitter) крайне удивился, почему организация дает кредиты Китаю, у которого, по словам Трампа, и так много денег. Американский лидер призвал банк «закрыть лавочку». И стоит сказать, что такие обращения от него звучат уже не впервые: ранее критике подверглась Всемирная торговая организация (ВТО) — президент США предлагал реформировать ее из-за якобы лишних привилегий для все того же Китая. Дело в том, что у ВТО предусмотрены льготы для стран со статусом «развивающихся». Но Трамп посчитал, что, например, для одной из богатейших экономик мира, т.е. для Поднебесной, это воистину манна небесная. И похоже, что все эти заявления могут спровоцировать новый виток торговой войны между Вашингтоном и Пекином, которая и без того длится уже больше года.