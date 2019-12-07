Ученые составили идеальный режим питания, чтобы похудеть

Москва, 7 декабря. Ученые из университета Сан-Диего составили идеальный режим питания для людей, желающих сбросить вес.

Они установили, что между ужином и завтраком человека должно пройти не менее 14 часов. Такой перерыв позволит улучшить самочувствие и сжечь лишние калории.

К подобному выводу ученые пришли после проведения эксперимента. Они собрали 13 мужчин и 6 женщин с нарушением обмена веществ, которые вели нездоровый образ жизни и злоупотребляли фастфудом. Участники эксперимента должны были есть в течение 10 часов, а остальные 14 часов — голодать. При этом им приходилось вести пищевые дневники и заниматься спортом.

Через 12 недель уровень холестерина в крови голодающих снизился на 11%, а артериальное давление — на 4-8 пунктов. И мужчины, и женщины за это время похудели в среднем на 3 кг, а их качество сна улучшилось.

Ранее диетологи назвали привычки людей, которые мешают им худеть. Самое главное правило, которое позволит сохранить хорошую фигуру, — соблюдение размера порций. Важно также не забывать о времени приема пищи. Лучше отказаться от перекусов сидя перед телевизором или за компьютером. Именно в это время, предупреждают эксперты, есть шанс съесть больше обычного. Также не нужно есть на ходу.

А чтобы вновь не набрать вес после успешного похудения, специалисты советуют соблюдать несколько правил. Не худеть слишком быстро, есть сухофрукты вместо сладкого, заниматься спортом и не употреблять белковую пищу.