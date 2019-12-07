Макс Покровский и другие русофобствующие звезды прошлых лет получили жесткую отповедь

Конец недели оказался богат на публичные заявления артистов, которые в свое время в России купались в лучах славы, но со временем по тем или иным причинам оказались за пределами нашей большой страны. Буквально в течение одних суток «отличились» звезды прошлых лет — музыканты Макс Покровский, Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле, Наталья Ветлицкая. Заявления, которые сделали бывшие российские кумиры, иначе как русофобскими не назовешь.

Колумнист Федерального агентства новостей, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян дал жесткую отповедь этим артистам.

Макс Покровский и «деградирующие» россияне

Странная закономерность. Отбыл артист по направлению Москва — Нью-Йорк, и сразу полились упреки в адрес россиян. И «алкоголики» они, оказывается, и «деградируют», дескать, как заявил лидер некогда очень популярной в России группы «Ногу свело!» Макс Покровский.

У меня лишь один вопрос к подобным русофобствующим товарищам: а окружение сменить не пробовали? Если среди ваших знакомых так много алкоголиков и они по этой причине деградировали, зачем это проецировать на всю страну, на весь российский народ?!

Исхожу из собственного опыта. Оглядываясь вокруг, вижу, что со мной рядом по жизни идут абсолютно гармоничные люди. Они полны достоинства, в них нет ни капли деградации. Наоборот, в своем окружении вижу образованных граждан, которые стараются не останавливаться на достигнутом, развиваются, растут духовно.

Выхожу на улицу, пользуюсь общественным транспортом, и там много прекрасных лиц. Речь не только о столице, в российских регионах тоже очень много положительных примеров. Просто есть люди, которым хочется замечать только негатив, даже если такого негатива около одного процента. Думаю, это путь в никуда.

Раймонд Паулс и «навязчивые» зрители

Раймонд Паулс — прекрасный композитор, интеллигентный человек, но и он не удержался от русофобских заявлений, пожаловавшись на «навязчивую» российскую публику. Не понимаю, как можно отмахиваться от зрителя, который тебя боготворит, несет букеты, ждет автографы после концерта. Да, разумеется, россияне отличаются от латышей, которые в силу национального характера более сдержанны. Но россияне, если любят, так уж любят, а если ненавидят, то объекту ненависти не поздоровится.

Может, к Паулсу кто-то из наших соотечественников подошел с просьбой о селфи и пожилой музыкант почему-то обиделся? Да, это реалии нынешнего времени, артисту, да и любому известному человеку просто нужно их принимать. Молодые артисты никаких проблем по этому поводу не испытывают. Может быть, маэстро Паулсу стоит поучиться сдержанности у молодежи?

Конечно, композитор, увидев реакцию на свои слова, что называется, «включил заднюю», но все уже всё услышали. Так что не стоит оправдываться. Просто пожелаю Раймонду Паулсу больше мудрости, а также относиться к России и россиянам с уважением.

Лайма Вайкуле и «тихие» зрители

А вот фигурантке нескольких скандалов Лайме Вайкуле, наоборот, попались на редкость «тихие» зрители, которые почему-то решили не одаривать ее бурными овациями на вручении премии «Золотой граммофон». Возмутило это Лайму, как же — звезда из-за рубежа приехала, и вдруг — тишина! Видимо, забыла эта звезда о всех своих предыдущих заявлениях, в том числе о Крыме. А зрители ничего не забыли. И не хотят ей аплодировать как раньше.

Делайте выводы, господа артисты! Публика нынче очень взыскательная, и россияне тут не исключение. Одними концертами и песнями никого уже не удивишь. Зрителей еще и отношением к себе нужно расположить. И тогда не будет ощущения «словно тебе пепельницу дали».

Наталья Ветлицкая и Испания

Немало шума наделало возвращение в Россию после 15-летнего перерыва некогда очень популярной певицы Натальи Ветлицкой. Всем памятны ее критические заявления в адрес нашей страны. Тем не менее она все же вернулась домой — в Россию, чтобы заработать на новогодних концертах в 2020 году. Попутно она (возможно, не бесплатно) успела дать большое интервью Андрею Малахову.

В общем, триумфальное возвращение зафиксировано, фанфары отгремели, а теперь можно снова в Испанию — немного отдохнуть от «суетной» России. Так что ее возвращение оказалось с изъяном. Работать и зарабатывать ей, видимо, комфортнее и прибыльнее в России, в надежде, что россияне понесут денежки в кассы, чтобы послушать «Плейбоя», а вот жить, видимо, лучше в теплой Испании. Ничего нового, все как обычно. Зарабатывать тут, а тратить на Западе. Остается надеяться, что аншлагов в 2020 году у Ветлицкой не будет.

Совет-послесловие

Господа артисты! Любите свою публику и, прежде чем делать в прессе антироссийские заявления, сто раз подумайте, как слово ваше отзовется! Прошло время, когда россияне были готовы ходить на ваши концерты, не замечая ваших политических заявлений. Пора научиться уважать своих преданных зрителей. Они вам за это отплатят и любовью, и звонкой монетой.

Но если вы будете их унижать, ответом будут пустые залы либо — в лучшем случае — очень жидкие аплодисменты!