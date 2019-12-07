Медведев назвал главное условие снижения цены на газ для Украины

Москва, 7 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев словами героя книги «Двенадцать стульев» объяснил, как Москва и Киев могут договориться о снижении цены на российский газ.

По словам премьера, Москва должна думать о европейских потребителях, но и об украинцах не должна не забывать. Сейчас Киев по реверсу получает то же голубое топливо из РФ, но по гораздо высокой цене. И она может быть ниже, если стороны смогут договориться. И тут важно, чтобы никто не диктовал свои условия.

«Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петрова, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон», — пояснил он.

Иными словами, вариант с заявлением типа «со следующего года у вас транзитный тариф вырастет в пять раз» обречен на провал.

«Если другая сторона намерена стоять на своем, то «не будет тогда ничего», — заявил Медведев.

Кроме того, он указал на то, что к соглашению не получится прийти, если одновременно с этим настаивать на выплатах по судебным решениям. Поэтому, как отметил премьер-министр, хочет Украина этого или нет, сторонам необходимо прийти к какому-то нулевому варианту.

«Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», — подчеркнул он.

При этом Медведев указал на то, что Москва согласна работать и по нормам европейского законодательства, если Киев успеет их внедрить, но это не отменяет того, что по всем существенным пунктам все равно необходимо договориться.

Только в этом случае, по его мнению, можно будет возобновить сотрудничество, включая и поставки российского газа на украинскую территорию.

«И это, кстати, действительно будет выгодно для украинских граждан», — заключил он в эфире «Вести в субботу» Сергеем Брилевым.

6 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса ФРГ заявил, что Россия не будет прекращать транзит газа через Украину. По его мнению, это вопрос экономической целесообразности. Он также указал на то, что газовые переговоры с Киевом идут сложно.

«С обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые», — добавил российский лидер.

Нынешний контракт между Россией и Украиной был подписан в 2009 году, его срок истекает 31 декабря. «Нафтогаз» через суд требует пересмотреть тариф на транзит газа в 2018/19 годы. «Газпром» в свою очередб считает, что новое соглашение можно заключить только при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных тяжб.