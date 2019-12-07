Турция возобновит операцию против курдских радикалов, чтобы привнести мир в Сирию

Турция заявила, что военное присутствие на севере Сирии будет сохранено до полного освобождения приграничной 30-километровой зоны от курдских террористов. По сообщению Анкары, на занятые территории вернулось уже порядка 370 тысяч беженцев. Проводимые совместно с российской военной полицией операции турецкой армии пойдут на пользу не только Сирии, ради блага которой они затевались, но и отношениям между Москвой и Анкарой, которые приобретают положительный опыт сотрудничества, сказал в интервью Федеральному агентству новостей капитан 1 ранга и военный эксперт Василий Дандыкин.

«Я думаю, что нынешние сирийские проблемы будут решаться на уровне двух президентов — нашего и турецкого — 8 января на их предстоящей встрече в Стамбуле. Присутствие на северо-востоке Сирии нашей военной полиции, ее совместное патрулирование с турецкой армией, а также выход сирийской пограничной службы на собственно границу с Турцией — все это позволяет говорить о том, что между нашими странами сложились доверительные отношения, и мы точно найдем общий язык по всем вопросам», — сказал собеседник ФАН.

По словам эксперта, у курдов в настоящее время единственный шанс спастись — это пойти на соглашение с Дамаском.

Их сопротивление обречено на провал. Оно бессмысленно еще и потому, что в настоящий момент готовится проект новой сирийской конституции, которая обязательно учтет интересы курдской народности на территории страны. Правда, должен сказать, что полная деэскалация региона займет год или даже два — пожар, раздутый настолько сильно, будет нелегко потушить, да и присутствие американцев, захвативших нефтегазовые месторождения, вносит свою лепту в наращивание напряженности».

Сирийская армия тем временем становится все сильнее, говорит Дандыкин. Благодаря российской поддержке — вооружению, военным инструкторам — она переродилась и за последние три года нарастила значительный потенциал, который уже показывала на поле боя.

«Так или иначе вода камень точит, и рано или поздно легитимное правительство Сирии получит контроль за всей территорией страны. Думаю, курды со временем поймут, что надо возвращаться под юрисдикцию президента САР Башара Асада, поскольку у них уже достаточно много негативного опыта сотрудничества с американцами: те не просто используют их как черную пехоту, но и заставляют выполнять самую грязную и кровавую работу, к примеру, убивая мирных жителей», — уверен военный эксперт.

По его словам, умным людям в курдском руководстве вскоре станет понятно, что никакой автономии они не получат, а США просто их кинут. Единственным выходом для них является капитуляция — и чем быстрее она случится, тем больше вероятности, что их не казнят за совершенные военные преступления.

«Тем более, что население САР реально поддерживает — если бы сейчас по новой конституции провели выборы, он бы на них победил. Это реалии, которые надо учитывать. И я уверен, что и президент Турции Эрдоган это учитывает и найдет в себе силы восстановить старую дружбу, которая была у них раньше с президентом Сирийской арабской республики», — уверен Дандыкин.

Главным же миротворцем в САР является Россия, считает собеседник ФАН. По его словам, очень многое в этом регионе зависит от заявлений и действий Москвы. И в этой связи грядущая встреча Эрдогана и Путина 8 января в Стамбуле чрезвычайно важна с точки зрения установления окончательного мира в Сирии.

Напомним, ранее ФАН выпустил большое расследование, посвященное Сирии. В первой его части рассказывается о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ1. Вторая часть расследования была посвящена непосредственно помощи Соединенных Штатов, которую те оказывали ИГИЛ1 путем предоставления финансовых и организационных ресурсов. Также было доказано с помощью свидетельских показаний, что американские инструкторы проводят мастер-классы для террористов по грамотному ведению информационных войн.

1 Организация запрещена на территории РФ.