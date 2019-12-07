Меладзе подверг критике наставничество Шнурова на шоу «Голос»

Москва, 7 декабря. Продюсер Константин Меладзе подверг критике Сергея Шнурова, как наставника на шоу «Голос».

У Меладзе возникли сомнения касательно выступлений конкурсантов, которых курирует лидер группы «Ленинград», во время этапа нокаутов.

«Меня восхищает и поражает та уверенность, с которой всегда команда Сергея исполняет даже самые дурацкие абсурдные песни. Это до такой степени убедительно, что появляется даже смысл», — заявил продюсер.

Он особо отметил выступление 18-летней Рагды Ханиевой, которая спела экспериментальную компиляцию песен Билли Айлиш и российской исполнительницы Zivert.

По словам Меладзе, он особо ждал выступления Ханиевой, но смог расслышать ее сильные стороны только благодаря мощной концовке.

«Я бы рекомендовал использовать таких вокалисток по назначению. Хочется послушать, на что она способна», — добавил продюсер.

В ответ скандальный рок-музыкант заявил, что не все такие талантливые, как Меладзе.

Несмотря на критику наставника, Рагда Ханиева все же вышла в следующий этап.

Ранее Ura.ru сообщал, что подопечный Сергея Шнурова допустил грубость по отношению к Полине Гагариной. Участник шоу Арсений Курчанин, исполняя песню «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая», бросил перед певицей горсть семечек. Исполнительница в ответ указала конкурсанту на излишне грубое поведение и отметила, что этому научил его Сергей Шнуров.