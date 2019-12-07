سوريا نتائج 6 كانون الأول / ديسمبر: ستتم مناقشة القتال ضد الإرهابيين في سوريا في كازاخستان ، والشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات ، وأنقرة مستعدة لاس

سوريا ، 6 ديسمبر. ستناقش المعركة ضد الإرهابيين في اجتماع حول سوريا في كازاخستان ، قامت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا بدوريات على ثلاثة طرق في حلب والرقة ، أعلنت أنقرة استعدادها لاستئناف العمليات ضد الإرهابيين الأكراد في سوريا ، سيحتل الإرهابيون شمال سوريا إذا غادر الجيش التركي الأراضي.

ستناقش المعركة ضد الإرهابيين في اجتماع حول سوريا في كازاخستان – لافروف.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاجتماع المقبل في أستانا سيناقش مكافحة رفات الجماعات الإرهابية والقضايا الإنسانية ، بما في ذلك تبادل الأسرى.

استذكر لافروف أنه في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر ، سيعقد الاجتماع الرابع عشر بتنسيق أستانا في عاصمة كازاخستان.

قامت الشرطة العسكرية الروسية في سوريا بدوريات في ثلاثة طرق في حلب والرقة.

قامت الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في ثلاثة طرق في محافظتي حلب والرقة على طول الحدود السورية التركية ، وفقًا للنشرة الإخبارية للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في منطقة الجمهورية العربية السورية.

يواصل الجانب الروسي تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الروسي وتركيا في 22 أكتوبر.

في يوم الجمعة ، قامت الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في طريقي العجمي- كركوزك والعجمي- مامبيدج في محافظة حلب ، عين عيسى- بير حسن ، عمو في محافظة الرقة.

أعلنت أنقرة استعدادها لاستئناف العملية ضد الإرهابيين الأكراد في سوريا.

قد تستأنف تركيا العملية العسكرية ضد الإرهابيين الأكراد في شمال سوريا. صرح بذلك الممثل الرسمي لوزارة الخارجية التركية ، هامي أكسوي.

نحن نحتفظ بالحق في مواصلة عملية "نبع السلام" ، أوضح الدبلوماسي.

وأضاف أكسوي أيضًا أن تركيا ستحتفظ بوجود عسكري في شمال سوريا حتى يتم تطهير المنطقة تمامًا من الإرهابيين الأكراد.

يتناقض ترامب والبنتاغون مع بعضهما البعض ، في محاولة لتقسيم النفط في شرق سوريا.

أعلن رئيس البنتاغون ، مارك إسبير ، عن تخفيض محتمل للوحدة الأمريكية في سوريا. وفي الوقت نفسه ، فإن إدارة رئيس الولايات المتحدة ، دونالد ترامب ، تقول العكس تماما - إنه يفكر في نقل 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

يأخذ الإرهابيون شمال سوريا إذا غادر الجيش التركي أراضي.

قال وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو إنه إذا غادر الجيش التركي شمال سوريا بشكل عاجل ، فسيتم الاستيلاء على الأراضي من قبل جماعة الدولة الإسلامية.

نحن ملتزمون تمامًا بمبدأ السلامة الإقليمية لسوريا. لكن إذا غادرنا بشكل عاجل ،فإن الإرهابين وقوات الدفاع الشعبية وحزب العمال الكردستاني سيصلون إلى هناك".

كما أعرب كافوسوغلو عن مخاوفه من أن تبدأ دمشق التفاوض مع التشكيلات الكردية ولن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم خوفًا.