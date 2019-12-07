Ясновидящая предсказала появление нового любовника у Цымбалюк-Романовской

Москва, 7 декабря. Скандально известная светская львица Цымбалюк-Романовская в следующем году может вновь переключиться на любовников возраста Джигарханяна. Такое мнение высказала ясновидящая Марианна Абравитова, сделав расклад карт Таро.

У предсказания есть реальные предпосылки. В последнее время в Сети появились слухи о разладе в отношениях между Цымбалюк-Романовской и Прохором Шаляпиным. Абравитова считает, что у бывшей жены Джигарханяна есть несколько мужчин, однако они не содержат ее и не относятся к ней как к звезде. Такой расклад возможен лишь в случае, если кавалер будет намного старше своей дамы. Поэтому женщина намерена вновь начать встречаться с пожилыми мужчинами.

«Сейчас интерес к ее персоне заметно упал, и Цымбалюк-Романовской все это не нравится. Так что следующий год она проживет по старому сценарию, только мужская роль достанется другому. К настоящей жизни и к настоящим чувствам это не будет иметь никакого отношения», — рассказала Абравитова порталу «Дни.ру».

Ясновидящая также полагает, что пианистка, осознавая свои не самые выдающиеся внешние данные, в следующем году займется собой, чтобы повысить шансы на успех.

Напомним, что Цымбалюк-Романовская прежде была женой знаменитого советского и российского актера Армена Джигарханяна и возглавляла его театр. Однако в 2017 году супруги начали жаловаться друг на друга. Джигарханян заявлял в СМИ, что его жена является «вором» и что она принесла ему много несправедливой боли. Впоследствии пара развелась. Появлялись также сообщения, что женщина вывела из театра Джигарханяна в офшоры 80 млн рублей, однако сама Цымбалюк-Романовская эти слухи опровергала.