Российско-турецкий патруль приступил к очередному патрулированию в Сирии

Дамаск, 7 декабря. Совместный российско-турецкий патруль военной полиции начал работу на северо-востоке Сирии. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Патрулирование российских военных полицейских и представителей вооруженных сил Турции началось с 10.00 по маршруту от таможенного перехода населенного пункта Дейруна-Ага, который находится в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Эль-Камышли.

«Воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ также отметили, что это уже 14-я совместная акция российских и турецких представителей военной полиции. В состав патруля входят восемь единиц военной техники — бронированные автомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции.

Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии с целью формирования буферной зоны вдоль границ двух государств и борьбы с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ1.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи 22 октября подписали меморандум о приостановке в Сирии операции Анкары.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало масштабное расследование по Сирии. В первой части расследования ФАН рассказало о поддержке либеральными СМИ в РФ террористических организаций в Сирии. В материале подробно говорится о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, которого уличили его в сотрудничестве с террористами. Вторая часть расследования посвящена связи США с террористами ИГИЛ1, которым Вашингтон оказывает весомую поддержку.

1 Организация запрещена на территории РФ.