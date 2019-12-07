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Водитель, сбивший насмерть пешеходов у станции МЦК, был пьян

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Водитель, сбивший насмерть пешеходов у станции МЦК, был пьян

Москва, 7 декабря. Водитель, устроивший страшное ДТП у станции МЦК «Окружная», был пьян. Жертвами аварии стали три человека, еще двое пострадали. 

«Водитель находился в состоянии опьянения. Это выяснилось по результатам освидетельствования»,— сообщили в УГИБДД по столице.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в субботу рано утром в Локомотивном проезде на севере Москвы. Автомобиль Mazda наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции. Как уточняет телеканал 360, погибли двое сбитых пешеходов и один человек, находившийся в момент столкновения в иномарке.

На месте трагедии продолжают работать экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

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