Зеленский заявил, что Украина не будет «блюдом для больших боссов»

Киев, 7 декабря. Украина не будет «блюдом для больших боссов» на встрече в «нормандском формате». Соответствующее заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, украинская сторона проведет переговоры на равных с другими участниками. В эфире политического шоу Савика Шустера под названием «Свобода слова» Зеленский заявил, что продление действия закона об особом статусе Донбасса будет зависеть от результатов встречи.

«Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — отметил украинский президент.

По его словам, если стороны смогут сделать «важные шаги навстречу друг другу», то тогда можно будет говорить об этом законе.

Зеленский ранее заявил, что готов представить план по восстановлению контроля над неподконтрольными участками границы с РФ на встрече лидеров стран «нормандской четверки». Он выразил надежду на то, что его план будет принят во внимание и очень боится «безрезультатности переговоров». Как указал Зеленский, добиться прогресса по этому вопросу «будет очень сложно».

Ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия ожидает, что на предстоящем саммите будут приняты дополнительные договоренности, которые позволят ликвидировать конфликт в Донбассе.

Донецкая и Луганская области в 2014 году после государственного переворота отказались признавать установившуюся на Украине власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Украина приняла решение ввести войска на территорию республик в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, но киевская власть их регулярно нарушает.