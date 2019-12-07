Овечкин пошутил об окончании карьеры

Москва, 7 декабря. Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что закончит карьеру, если побьет рекорд Уэйна Грецки.

Журналисты поинтересовались у российского хоккеиста, как он отреагирует, если превзойдет показатели канадского нападающего по количеству шайб, заброшенных в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вероятно, после этого вы больше не увидите меня на льду. Это будет моментальный уход на пенсию», - в ответ пошутил Овечкин, сообщает НСН.

Уэйн Грецки за свою карьеру в НХЛ забил 894 голов. Овечкин пока отстает от канадца, у россиянина – 678 заброшенных шайб в сильнейшей лиге мира, однако он второй в истории НХЛ игрок, забивший более 675 голов, не достигнув 35-летнего возраста.

Ранее ФАН рассказывал, как российский хоккеист починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ.Во время игры против «Лос-Анджелес Кингс», которая завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:1, у россиянина возникла проблема с амуницией, но он сумел самостоятельно решить возникшую проблему. Опубликованные в Twitter команды Овечкина кадры вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

Позже капитан «Вашингтон Кэпиталз» объяснил произошедшее. По словам хоккеиста, он использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема, которая его «сводила с ума», по-другому он не мог избавиться от нее.