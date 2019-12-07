Сирия, 7 декабря. Курдские радикалы заявили о новых подпольных вылазках в Северном Алеппо. САА захватила танк исламистов вооруженной оппозиции во время боев на юго-востоке Идлиба. Блокпост SDF**** был атакован неизвестными в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили танк боевиков у населенного пункта Иджаз на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало нападение на КПП SDF на окраине города Дибан в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции САА в северной части Латакии.

Курдские вооруженные группировки: заявили о проведении новой вылазки в контролируемых протурцекими силами районах на севере Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам курдских боевиков в северо-восточной части Алеппо; направили подкрепления к наблюдательному посту на востоке Идлиба.

Провинция Латакия

Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что боевики оппозиции продолжают провоцировать столкновения на линии соприкосновения сил с правительственными войсками в северной части региона. Исламисты возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1*** террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и союзной ему группировки «Исламская партия Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ) открыли огонь из минометов по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе высоты Теллят аль-Буркан. Ожидается, что в ближайшее время правительственные войска нанесут ответные удары по зонам дислокации противника.

Провинция Алеппо

Курдские радикалы вновь активизировали подпольную деятельность на подконтрольных протурецким формированиям территориях. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), Отряды народной самообороны (YPG) совершили налет на позиции союзников Турции в районе населенного пункта Берад, в результате которого, в соответствии с данными курдских источников, были убиты несколько протурецких бойцов. Более подробная информация пока выясняется. Как известно, жертвами подобных вылазок также нередко становятся и мирные жители региона, что ставит курдских боевиков в один ряд с террористами «Исламского государства».

Со своей стороны, турецкие вооруженные силы открыли огонь по расположениям Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от деревни Зор Магар, находящейся на северо-востоке Алеппо у границы с соседней провинцией Ракка, передает Twitter-канал (step_agency).

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне поступали данные о взрыве заминированного мотоцикла на в районе населенного пункта Абу-Хамам на левом берегу Евфрата. Стало известно, что инцидент привел к ранению ряда местных жителей. Напомним, местные активисты обвиняют в случившемся террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

Между тем на территориях, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF), произошла новая вылазка неизвестных. По сведениям новостного портала Halab Today TV, радикалы обстреляли контрольно-пропускной пункт курдских боевиков на окраине города Дибан. Нападение привело к гибели одного из членов SDF и ранению еще нескольких. В организации этого налета также подозреваются боевики террористической группировки.

Провинция Идлиб

Не утихают столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции на юго-востоке Идлиба. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, во время развернувшихся боев военнослужащим правительственных подразделений удалось захватить танк, используемый джихадистами для атаки на позиции САА поблизости от населенного пункта Иджаз. Захват осуществили солдаты 11-й танковой дивизии армии САР. Отмечается, что поддержку САА на данном направлении продолжают оказывать российские ВКС, которые атакуют укрепрайоны исламистов недалеко от городов Кафрума и Аль-Хасс.

Тем временем Турция распорядилась о передислокации в Идлиб новой партии подкреплений. По данным Al Masdar News, дополнительные подразделения проследовали в сторону наблюдательного поста в районе гумкоридора «Абу-Духур». Отмечается, что поводом к усилению обороны на данном направлении стали участившиеся атаки со стороны боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам». Напомним, турецкие и российские КПП были размещены на границах «Большого Идлиба» по условиям соглашения о формировании демилитаризованной зоны, призванного снизить напряженность на линии разграничения САА и боевиков вооруженной оппозиции. Однако джихадисты не перестают нарушать действующий в ее границах режим тишины.

1 Организация запрещена на территории РФ.