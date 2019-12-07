Госсекретарь Союзного государства поделился ожиданиями от встречи Путина и Лукашенко

Минск, 7 декабря. После переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи ожидается прогресс по интеграционным дорожным картам, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

«Уже по большинству вопросов достигнуты договоренности, поэтому… можно говорить о каком-то прогрессе…» — рассказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Рапота добавил: он не может утверждать, что окончательное решение будет принято по всем картам, но в одном уверен наверняка: «Прогресс будет — это несомненно».

Как сообщалось ранее, встреча Путина и Лукашенко пройдет сегодня в Сочи. На повестку вынесены ключевые вопросы отношений двух стран, перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства. 6 декабря в Сочи встретились премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Они обсуждали согласование интеграционных дорожных карт Минска и Москвы в различных сферах.

В сентябре Медведев и Румас парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 дорожной карты. В ноябре Румас сообщил, что к подписанию готовы не менее 20 дорожных карт. Но Лукашенко заявил, что Минск их не подпишет, если не будет решен вопрос поставки углеводородов. Еще одним принципиальным моментом он считает открытие «как следует» рынка РФ для белорусских товаров.

Договор о создании Союзного государства отметит 20-летие со дня своего подписания в воскресенье, 8 декабря.