ليبيا النتائج 6 ديسمبر: ادلى كل من وزير الخارجية الليبي و نظيره الروسي , تركيا تقف بصف حكومة الوفاق, يعاني اللاجئون في ليبيا بسبب حكومة الوفاق.

ليبيا النتائج 6 ديسمبر: اوضح وزير الخارجية الليبي اهتمام تركيا بارهابي حكومة الوفاق, تحدث وزير الخارجية الروسي لافروف عن الحاجة الى مشاركة الاتحاد الافريقي في مصير ليبيا , وقفت تركيا في صف ارهابي حكومة الوفاق, و اللاجئين في ليبيا يعانون من الارهابيين.

اوضح وزير الخارجية الليبي سبب حوجت تركيا للارهابيين الليبيين.

موسكو , 6 ديسمبر. تركيا تريد الحصول على ثروة ليبيا, في حبن ان الليبيين عانوا من "المستعمرين". بذلك صرح وزير الخارجية و التعاون الدولي في الحكومة المؤقتة في طبرق عبد الهادي الحويج في مقابلة مع المراسل الخاص لوكالة الانباء الاتحادية عباس جمعة.

علق الدبلوماسي الليبي على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الامني و العسكري, و كذلك حول حدود الولاية القضائية في البحر, و التي تم نوقيعها خلال الاجتماع الذي ابرم بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان و رئيس وزراء ما يسمى بحكومة الوفاق الليبي فايز السراج. يعتبر عبد الهادي الحويج ان هذه الوثيقة باطلة. و ذكر الدبلوماسي ان حكومة الوفاق ليست بالحكومة الدستورية.

يرى لافروف انه من الضروري مشاركة الاتحاد الافريقي في مؤتمر ليبيا في برلين.

تعتبر روسيا انه من الخطاء عدم دعوة جميع الاطراف المشاركة في الازمة في ليبيا لحضور مؤتمر برلين. صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش المؤتمر الدولي الخامس " حوار البحرالمتوسط"

" لقد فوجئنا قليلا بانه لم تتم دعوة جميع الاحزاب الليبية الى المؤتمر و لم تتم دعوة جميع الجيران الليبيين" و قد قال ايضا وزير الخارجية الروسي " اننا نعتبر هذا بشكل عام , تغفيل"

اعرب عن امله ان يكون المؤتمر الخاص بحل الاذمة الليبية" شاملا حقا" عن طريق زيادة عدد المشاركين بالمؤتمر و على راسهم الاتحاد الفريقي.

لا يزال اللاجئون الليبيون يعانون من ارهابيين تابعين لحكومة الوفاق.

لا يزال العديد من المهاجرين في ليبيا يعانون في المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى بحكومة الوفاق . وفقا للخبير, الاتحاد الاوروبي منذ فترة و هو يغض النظر عن ظاهرت تجارت الرقيق على الحدود.

في الأراضي التي يحتلها الإرهابيون التابعون لحكومة الوفاق الليبي ، يستمر الوضع الصعب مع اللاجئين. المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، قال فينسنت كوشيل إن العديد منهم يجبرون على العمل الاجباري. بختفي الاشخاص الذين يعشون في ظروف صعبة لفترات طويلة دون اثر, ثم يظهرون مرة اخرى بعد ان يتم اطلاق صراحهم.

انحازت تركيا الى الجانب الارهابي لحكوومة الوفاق, و طرد السفير من اليونان

تركيا ، التي أبرمت مذكرة مع الإرهابيين في حكومة الوفاق ، تشعر بسخط شديد لقرار اليونان بطرد السفير الليبي من البلاد لمحاولته إعادة توزيع المناطق البحرية. صرح بذلك يوم الجمعة وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوس اوغلو.

طرد السفير بسبب الاتفاق الذي وقعناه ليس سلوكًا ناضجًا في الدبلوماسية. هذا امر شنيع" صرح وزير الخارجية التركي."

في وقت سابق , اعلنت السلطات اليونانية عدم رغبتها في تواجد السفير الليبي على اراضيها و منحته 72 ساعة لمغادرة البلاد. و كان سبب هذا الاجراء هو المذكرة التي وقعها الرئيس التركي اردوغان مع رئيس الخكومة الارهابية للوفاق الليبي فايز السراج. تنص الوثيقة على انشاء حدود بحرية جديدة و تحرم اليونان من الحق في المناطق البحرية في منطقة كريت و رودوس و العديد من الجزر الاخرى. و مع ذلك فان العقد المبرم مع الارهابيين غير قانوني.