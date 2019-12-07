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Путин поприветствовал самбистов на Кубке Союзного государства

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Путин поприветствовал самбистов на Кубке Союзного государства

Москва, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал спортсменов, организаторов и зрителей Кубка Союзного государства по самбо в абсолютной весовой категории.

В сообщении, опубликованном в субботу, 7 декабря, на сайте Кремля, глава государства отметил растущий интерес к самбо и выразил надежду на дальнейшую популяризацию единоборства на территории России и Белоруссии.

«Отрадно, что инициатива проведения Кубка нашла широкую поддержку спортивной общественности и в нынешнем году турнир вновь собирает в Сочи большую, сплоченную команду единомышленников — чемпионов и призеров прошлых лет и начинающих борцов», — заявил Путин.

Президент пожелал удачи спортсменам и организаторам соревнований и выразил уверенность, что кубок принесет много впечатлений, интересных поединков и не оставит равнодушными зрителей.

«[Соревнования] запомнятся накалом бескомпромиссной борьбы и честными, яркими, зрелищными поединками», — отметил национальный лидер.

Отмечается, что Кубок приурочен к 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Турнир состоится 7 декабря в Сочи, на арене «Ледовый куб».

Как известно, Владимир Путин сам активно занимался самбо. Ранее ФАН рассказывал, почему родители президента были против его занятий самбо в школьные годы.

 

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Источник: ТАСС
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