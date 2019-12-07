Российские ученые создали напиток, который поможет в борьбе с лишним весом и похмельем

Москва, 7 декабря. Дальневосточные ученые создали напиток из молочной сыворотки, который помогает худеть и снимать похмелье.

Специалисты получили несколько патентов на производство витаминного напитка, в состав которого входят молочная сыворотка, сок, морская трава зостеры — морской сорняк. По словам ученых, главная ценность напитка заключается в том, что он содержит в своем составе зостерин. Это растительный энтеросорбент, который помогает выводить из организма токсины, в том числе молекулы спирта.

Принцип действия следующий: пектин связывает продукты распада алкоголя и токсины, после чего выводит их из организма естественным путем. Кроме того, как подчеркивают дальневосточные ученые, напиток помогает выводить из организма тяжелые металлы, однако важно помнить, что он подходить не всем, отмечают «Известия».

«Если говорить о предстоящих новогодних праздниках, то адсорбирующие свойства напитка, несомненно, могут помочь справиться и с последствиями алкогольной интоксикации», — рассказала разработчик продукта, профессор Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Оксана Табакаева.

Также новый напиток поможет утолить голод, восстановить силы и энергию после занятий физической активностью. Специалисты предполагают, что продукт будет выпускаться с разными вкусами, а том числе с персиком, ананасом и абрикосом. Молочная сыворотка помогает в борьбе с лишним весом, подчеркивают ученые.

Так, белки из молочной сыворотки намного легче усваиваются. Кроме того, в составе продукта в большом количестве находятся витамины группы В, магний, калий, кальций, фосфор, холин и никотиновая кислота. По словам ученых, если напитком заменить перекусы, то можно с легкостью скинуть несколько килограммов.

Декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов предупредил, что такой напиток не для всех людей будет полезен.

«Значительное количество людей теряет способность усваивать лактозу с возрастом, поэтому ценность смешивания пектинов с ней неочевидна, так как резко ограничивает круг потребителей напитка», — объяснил он.

Ранее немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг рассказал, что простой и рафинированный сахар может нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника. По его словам, употребление данного продукта на протяжении длительного времени может вызвать хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, цирроз печени.