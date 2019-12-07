В Госдуме назвали фантастикой исковые требования Украины по российскому газу

Украинский «Нафтогаз» заявил, что готов подписать новый договор о транзите на условиях получения российского газа в качестве валюты в счет погашения присужденной Стокгольмским арбитражем задолженности. «Газпром» пытался оспорить этот вердикт, однако 27 ноября вышестоящая инстанция отклонила апелляцию, и обжаловать ее теперь невозможно. Россия уважает решения международных судов и поэтому выполнит предписанные ей требования, заявил Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Мы очень недовольны сложившейся ситуацией, но действительно уже не можем оспорить это решение и будем его выполнять, — отметил парламентарий. — Согласно Конституции, решения международных судов превалируют над российскими, поэтому лучшее, что мы можем сделать в этой связи, — растянуть его исполнение по времени настолько, насколько это возможно».

Он также напомнил, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования не только украинской стороны, но и российской тоже — в пользу «Газпрома» по иску о договорах на поставки были присуждены 2,113 миллиарда долларов, в то время как «Нафтогаз» по иску о транзитных контрактах получит 4,673 миллиарда долларов. Соответственно, после всех арифметических вычислений «Газпрому» придется выплатить 2,56 миллиарда долларов. Однако это не все деньги, которые «Нафтогаз» собирается взыскать с российской компании — у Украины припасены иски на сумму в еще 22 миллиарда долларов.

«Мне пока сложно говорить о том, что именно это за требования, поскольку по данным исковым заявлениям не было еще ни одного заседания, — сказал собеседник ФАН. — Но деньги, которые украинская сторона рассчитывает получить, совершенно фантастические. Надо было сразу 50 миллиардов долларов требовать, чего уж мелочиться. Заодно бы и все долги перед МВФ покрыли. Или каждому украинцу по миллиону бы выдали».

Ожидания Украины крайне завышены, поэтому впереди еще ждут долгие разбирательства в том же Стокгольмском арбитраже, добавил Ананских.