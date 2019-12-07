Леонтьев поделился подробностями ограбления своей квартиры

Москва, 7 декабря. Валерий Леонтьев сообщил об ограблении своей квартиры. Про инцидент певец рассказал на вручении музыкальной премии «Виктория».

Получая награду, артист со сцены рассказал подробности ограбления. По его словам, злоумышленники не тронули его наград, хранящихся в специальных витринах.

«Так вот грабители пощадили эти витрины, потому что были, видимо, совершенно безразличны к достижениям шоу-бизнеса. Или, наоборот, очень их уважали», — поделился певец.

Артист добавил также, что надеется на второй вариант, сообщает Ura.ru.

Непонятно о каком ограблении Леонтьев имел ввиду. В последний раз его имя в криминальных сводках появлялось в 2012 году. Когда певец был на гастролях, а его супруга в отъезде, преступники проникли в их квартиру и вынесли два сейфа, в которых хранились пять миллионов рублей. Помимо этого, из жилища артиста пропали часы с бриллиантами и прочие ценности. Следователи предполагали, что квартиру могли ограбить рабочие, которые незадолго до инцидента делали там ремонт, однако грабителей так и не нашли.

Ранее ФАН сообщал о планах артиста после 70-летнего юбилея. Леонтьев заявил, что давно завязал с вредными привычками и ведет здоровый образ жизни. По словам певца, он не прикасался к алкоголю более года. Артист себя прекрасно чувствует и не собирается завершать карьеру.