Сенатор от Крыма раскрыл подоплеку провокации Чубарова с «Маршем достоинства»

Глава так называемого «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил, что намерен организовать «поход на Крым». Он назвал свой «поход» «Маршем достоинства» (по аналогии с «Революцией достоинства», так в Киеве называют госпереворот 2014 года) и отметил, что акция будет мирной.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает, что Чубаров и его единомышленники из «меджлиса» просто пытаются напомнить о себе ради новых траншей от спонсоров.

«Никаких «походов» на деле, думаю, не будет, — отметил Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Для Чубарова главное — что-то громко заявить, запустить провокацию, а что там будет на деле, уже неважно».

Российский сенатор объяснил, почему весь этот «поход» в первую очередь медийное мероприятие.

«На Украине среди живущих там крымских татар не так много желающих участвовать в подобных акциях, — говорит член Совфеда. — Одно дело говорить, а другое — совершать действия, которые могут привести к какому-то силовому сценарию. Поэтому, уверен, достаточного количества людей для такого «похода» не наберется, от силы не больше сотни человек».

Кроме того, вообще непонятно, что Чубаров имеет в виду, говоря о «походе на Крым», отмечает собеседник ФАН. Сотни тысяч жителей Украины ежегодно посещают Крым на законных основаниях, и при соблюдении необходимых формальностей никто им в этом не препятствует, напомнил сенатор.

«Миллион граждан Украины ежегодно пересекают границу России в Крыму, направляясь на отдых или по каким-то другим делам, — говорит Цеков. — Если Чубаров намерен устроить более серьезную провокацию, он получит очень жесткий отпор и окончательно закроет для себя возможность въехать на территорию Российской Федерации и конкретно в Крым».

Напомним, летом 2014 года Рефату Чубарову запретили въезд на территорию РФ сроком на пять лет, в ноябре 2018 года он был включен в список украинских граждан, против которых Москва ввела санкции.

Сергей Цеков также объяснил финансовую подоплеку заявления Чубарова об организации «Марша достоинства» на Крым.

«Думаю, он просто хочет напомнить о себе. Вообще Чубаров и вся эта меджлисовская компания многие годы живут за счет очень серьезных финансовых вливаний из-за границы. Им многие помогали — из Америки, из Европы, из арабских государств. Они получали очень большие деньги, которые расходовали по своему усмотрению. Сейчас, видимо, источник стал иссякать, и Чубаров решил напомнить спонсорам о себе. Я слежу за его деятельностью более 20 лет, знаю его еще с 1990-х годов. Методы Чубарова за это время не менялись — это метод постоянных провокаций, в этом, собственно, его суть и политический характер», — подчеркнул Сергей Цеков.

Когда именно состоится «поход на Крым», Рефат Чубаров предусмотрительно не уточнил. Целью своей провокации глава «меджлиса» назвал оказание помощи международным организациям, которые приняли заявления в поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».

По версии Киева, воссоединение Крыма с Россией якобы нарушило территориальную целостность Украины и международное право. Москва неоднократно заявляла, что воссоединение Крыма с РФ произошло по воле граждан, живущих на полуострове, которые практически единогласно высказались за это решение. Россия на всех международных площадках неизменно подчеркивает, что российский статус Крыма соответствует всем международным нормам и Уставу ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.