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Сенатор от Крыма раскрыл подоплеку провокации Чубарова с «Маршем достоинства»

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Сенатор от Крыма раскрыл подоплеку провокации Чубарова с «Маршем достоинства»

Глава так называемого «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил, что намерен организовать «поход на Крым». Он назвал свой «поход» «Маршем достоинства» (по аналогии с «Революцией достоинства», так в Киеве называют госпереворот 2014 года) и отметил, что акция будет мирной.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков считает, что Чубаров и его единомышленники из «меджлиса» просто пытаются напомнить о себе ради новых траншей от спонсоров.

«Никаких «походов» на деле, думаю, не будет, — отметил Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Для Чубарова главное — что-то громко заявить, запустить провокацию, а что там будет на деле, уже неважно».

Российский сенатор объяснил, почему весь этот «поход» в первую очередь медийное мероприятие.

«На Украине среди живущих там крымских татар не так много желающих участвовать в подобных акциях, — говорит член Совфеда. — Одно дело говорить, а другое — совершать действия, которые могут привести к какому-то силовому сценарию. Поэтому, уверен, достаточного количества людей для такого «похода» не наберется, от силы не больше сотни человек».

Рефату Чубарову запрещен въезд в РФ, он включен в список украинских граждан, против которых Москва ввела санкции

Кроме того, вообще непонятно, что Чубаров имеет в виду, говоря о «походе на Крым», отмечает собеседник ФАН. Сотни тысяч жителей Украины ежегодно посещают Крым на законных основаниях, и при соблюдении необходимых формальностей никто им в этом не препятствует, напомнил сенатор.

«Миллион граждан Украины ежегодно пересекают границу России в Крыму, направляясь на отдых или по каким-то другим делам, — говорит Цеков. — Если Чубаров намерен устроить более серьезную провокацию, он получит очень жесткий отпор и окончательно закроет для себя возможность въехать на территорию Российской Федерации и конкретно в Крым».

Напомним, летом 2014 года Рефату Чубарову запретили въезд на территорию РФ сроком на пять лет, в ноябре 2018 года он был включен в список украинских граждан, против которых Москва ввела санкции.

Сергей Цеков также объяснил финансовую подоплеку заявления Чубарова об организации «Марша достоинства» на Крым.

«Думаю, он просто хочет напомнить о себе. Вообще Чубаров и вся эта меджлисовская компания многие годы живут за счет очень серьезных финансовых вливаний из-за границы. Им многие помогали — из Америки, из Европы, из арабских государств. Они получали очень большие деньги, которые расходовали по своему усмотрению. Сейчас, видимо, источник стал иссякать, и Чубаров решил напомнить спонсорам о себе.

Я слежу за его деятельностью более 20 лет, знаю его еще с 1990-х годов. Методы Чубарова за это время не менялись — это метод постоянных провокаций, в этом, собственно, его суть и политический характер», — подчеркнул Сергей Цеков.

Москва неоднократно заявляла, что воссоединение Крыма с РФ произошло по воле граждан, живущих на полуострове

Когда именно состоится «поход на Крым», Рефат Чубаров предусмотрительно не уточнил. Целью своей провокации глава «меджлиса» назвал оказание помощи международным организациям, которые приняли заявления в поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины».

По версии Киева, воссоединение Крыма с Россией якобы нарушило территориальную целостность Украины и международное право. Москва неоднократно заявляла, что воссоединение Крыма с РФ произошло по воле граждан, живущих на полуострове, которые практически единогласно высказались за это решение. Россия на всех международных площадках неизменно подчеркивает, что российский статус Крыма соответствует всем международным нормам и Уставу ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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