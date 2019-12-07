Киев готовится сорвать переговоры «нормандской четверки», предупредили в ЛНР

Москва, 7 декабря. Киевские власти хотят сорвать встречу «нормандской четверки» 9 декабря. Для этого ВСУ готовят провокации в Донбассе, заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Он напомнил о визите президента Украины Зеленского на передовую в зоне конфликта на юго-востоке Украины. По мнению политика, этот приезд несет только пиар-эффект: «Зеленский пытается показать, что он имеет влияния на армию».

«Однако мы достаточно точно знаем, что на 8 и 9 декабря ВСУ готовят провокации, готовятся обстрелы, готовятся агитационные обстрелы», — подчеркнул Мирошник в эфире телеканала «Россия 1»

По его словам, снаряды киевские силовики будут заряжать листовками, а потом обстреливать ими границы народных республик. А пока на линии соприкосновения затишье.

«Киев занимается переделом власти в столице, а на Донбасс им плевать», — уверен Мирошник.

Как сообщалось ранее, встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится 9 декабря в Париже. 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле настроены серьезно в отношении приближающегося саммита «нормандской четверки». Представитель президента РФ добавил, что в рамках саммита Владимир Путин проведет встречи с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Кроме того, представитель Кремля заверил, что протесты, которые сейчас захлестнули Париж, не смогут повлиять на проведение саммита.