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Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

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Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

Всероссийский социальный проект «Героям — быть!» посвящен простым людям, работникам тяжелой промышленности, которые спасают людей, помогают пенсионерам и детским домам, а также получают патенты на изобретения. Во вторник, 3 декабря, в Москве прошло награждение лауреатов проекта. 

Победителем в номинации «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность и благотворительность) стала заместитель директора технического аудита находящегося в Чувашии ПАО «Промтрактор» Людмила Квасникова. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей она рассказала, как стала волонтером.

Юные Кулибины и особенные дети

При предприятии, на котором работает Людмила Квасникова, есть Музей истории трактора, в своем роде единственный в России — здесь собрана раритетная техника.

«И вот как-то прихожу я со своим маленьким ребенком — он тогда еще ходил в садик — в этот музей, — вспоминает она. — И ему там настолько понравилось, что сын говорит: «Мама, не води меня в садик, приводи меня в музей, я буду здесь работать!» Представляете, это говорит ребенок 3-4 лет! Я обратилась к директору музея, и мы с ним решили создать клуб юных Кулибиных под названием «Четруша». Изначально мы туда принимали деток до 12 лет. Начали заниматься реставрацией и восстановлением техники. Дети сами участвовали в этом!»

Впоследствии ребята стали снимать ролики, даже заняли первое место на одном из всероссийских конкурсов.

Но занятий с техникой оказалось мало. Квасникова и «Четруша» стали посещать детские дома, выступать перед ребятами.

Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

«Так получилось, что в первую очередь мы выбрали Кугесьский детский дом. Там находятся детки с особенностями развития — в основном с синдромом Дауна и аутистическим синдромом. И вот, приехав туда, выступив перед этими детьми, мы увидели, насколько им нужна поддержка извне. Постепенно мы начали посещать другие детские дома. Их в округе много…» — рассказала собеседница ФАН.

Естественно, в одиночку заниматься этим было сложно. Людмила стала привлекать банки, другие благотворительные организации. Она признается, что и сама не знает, откуда взялась потребность заниматься с обездоленными, часто — безнадежно больными детьми.

Дети онкогематологии

Постепенно Людмила вышла на республиканскую детскую клиническую больницу.

«Там лежат детки в онкогематологическом отделении. Очень запомнился один мальчик. Мне сказали, что у него уже четвертая стадия, что вылечить невозможно», — с горечью в голосе говорит она.

По словам Квасниковой, на детей просто нельзя было спокойно смотреть, на глаза наворачивались слезы. Многие малыши были после нескольких «химий» без волос. Людмила стала к ним приглашать сказкотерапевтов, привлекать психологов. И, конечно же, приводила к детям клуб «Четруша», показывавший им свои творческие номера.

«Был такой случай, я не уверена, что стоит об этом рассказывать… Один ребенок очень плохо себя чувствовал, его тошнило. Он придет, уйдет и потом обратно возвращается. И я чувствую, что ребенок действительно хочет выздороветь. На это ведь все и направлено!» — поделилась она.

Дети «Четруши», отметила Квасникова, не до конца понимали, что общаются с очень тяжелобольными, возможно — с умирающими. А вот взрослые зачастую не выдерживали. И когда на Новый год Людмила с родителями воспитанников клуба пришли в онкогематологию, чтобы порадовать юных пациентов, одевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, родители не могли иной раз справиться со слезами.

Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

«Я им объясняю, что если вам настолько тяжело, то не надо сюда приходить. Вы же должны радость нести, должны прийти с улыбкой, ни в коем случае не плакать! И кто-то находит в себе силы, кто-то не находит. Кто-то один раз сходит и потом говорит: «Я больше не могу, я больше не пойду», — вспоминает Людмила.

Целебное «Солнышко» и проблемы инклюзии

В дальнейшем волонтер познакомилась со студией под названием «Солнышко», в которой занимались детки с аутистическим синдромом и синдромом Дауна.

«Я для них приобретала билеты через один благотворительный фонд, — рассказала она. — Меня попросили, я обратилась к своему профкому, мне выделили деньги, я купила для них билеты. Мы с ними встретились, и я эти билеты вручила».

Но так получилось, что в этот день погиб педагог «Солнышка». Людмила увидела в глазах детей и их родителей страшную безысходность. А у нее как раз оказался педагог по хореографии и вокалу, и она предложила ему заниматься с воспитанниками «Солнышка».

«Мы организовали инклюзивную студию, в которой теперь занимаются и обычные детки, и с особенностями развития. Сейчас мы вышли на новый уровень — организовали команду КВН, участвуем в юниор-лиге Казани. Сейчас у нас максимальные баллы! Это уникальный экспериментальный проект, у которого, я думаю, вообще нет аналогов», — отметила она.

По мнению Квасниковой, к особенным детям действительно нужен особый подход, и инклюзия обязательно должна это учитывать. Так, в классе, где учится ее ребенок, есть три ученика с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и их не принимают ни дети, ни учителя.

Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

«Дети с ОВЗ держатся особняком. Они мешают обычным детям. К ним нужен особый подход!» — констатирует она.

Людмила сама удивляется тому, что к инклюзивной команде «Солнышка» она относится как к обычным, как к равным. Но, безусловно, на них необходимо больше времени, они плохо запоминают, хуже разговаривают, и, естественно, им нужно по-настоящему особое отношение, особый подход.

Не опускать руки!

Квасникова поделилась с ФАН удивительной историей.

«У меня ребенок занимается в городском медиацентре и является юным журналистом, оператором и монтажером. Возможно, ваш будущий коллега! — начала она несколько издалека. — Мы пробовали снимать с ними ролик с особенными детьми. С разрешения мамы хотели взять интервью у одного мальчика, который 14 лет вообще не разговаривал, то есть ни одного слова не произнес никогда. И, представляете, у родителей слезы на глазах, все просто были в восторге и в шоке одновременно, когда он пытался говорить, он начал петь песню «Россия, Россия!». Поднесли микрофон, и как это на него повлияло! Мы задали ему вопрос, и он попытался ответить. Я сейчас и сама не знаю, на что мы вообще надеялись в тот момент. Просто взяли да и спросили у мамы и у ребенка, а он взял и начал отвечать».

Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

Неожиданно это оказало на мальчика в некотором роде терапевтическое воздействие. Был и еще один поразительный случай. Дело в том, что в «Солнышко» ходит одна очень тяжелая девочка. Мама, работающая в Москве в министерстве культуры, старательно приводила ее в студию. Девочка поначалу валялась по сцене, облизывала микрофон… А сейчас она поет, танцует и играет в постановках.

«До КВН мы ее пока не довели, — отмечает Людмила. — То есть из человека с серьезной задержкой развития она превратилась в более-менее адекватного. Хотя полностью это, естественно, исправить невозможно. Я прочитала, в чем особенность этих детей. У них в какой-то момент останавливается развитие, что-то с клетками мозга. Многие родители опускают руки, и это очень неправильно! В инклюзивной команде особенные смотрят на обычных детей, тянутся за ними. Стараются как они!»

Государству не все равно

Сейчас Людмила Квасникова работает с несколькими благотворительными фондами — выходит на их руководителей, инициируется совместный проект, который они отчасти финансируют.

Не стоит в стороне и государство. «Солнышко» уже выигрывало президентский грант. Теперь снова подана заявка. Людмила очень надеется, что все получится и в этот раз.

«Я думаю, поддержка таких проектов государством вполне достаточна. Просто удивляюсь, как много сейчас возможностей. В моей молодости такого действительно не было, как бы это банально ни звучало. Те же президентские гранты — это же прекрасно! Можно писать, обосновать, расписать и подавать», — говорит она.

Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

Невозможное возможно

Людмила уверена, что многое становится возможным, если не опускать руки и продолжать работать на достижение результата. Так, когда она с «Солнышком» вышла на КВН, это поначалу не нашло должного понимания, ведь дети чуть ли не выползали на сцену.

«А потом — вышли! Было классно, нам так аплодировал зал! Эти дети, они же самые добрые, очень отзывчивые, очень искренние и очень стараются. Я думаю, что все начало получаться, потому что родители работали на результат».

Квасникова с сожалением констатирует, что в детском доме, где особенным детям не уделяется столько внимания, совсем другой уровень. У нее в планах привезти в детский дом «Солнышко» и таким образом показать, что невозможное возможно.      

Ранее ФАН писало о Максиме Ильине, который ухаживает за могилами павших воинов и помогает их семьям, о дайвере-любителе, который на досуге очищает озера Забайкалья, а также о машинистах, которые спасли женщину, попавшую в яму с битумом, от неминуемой смерти. Все они работники тяжелой промышленности. 

Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

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