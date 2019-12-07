Замдиректора чувашского «Промтрактора» сделала невозможное возможным

Всероссийский социальный проект «Героям — быть!» посвящен простым людям, работникам тяжелой промышленности, которые спасают людей, помогают пенсионерам и детским домам, а также получают патенты на изобретения. Во вторник, 3 декабря, в Москве прошло награждение лауреатов проекта.

Победителем в номинации «От сердца к сердцу» (волонтерская деятельность и благотворительность) стала заместитель директора технического аудита находящегося в Чувашии ПАО «Промтрактор» Людмила Квасникова. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей она рассказала, как стала волонтером.

Юные Кулибины и особенные дети

При предприятии, на котором работает Людмила Квасникова, есть Музей истории трактора, в своем роде единственный в России — здесь собрана раритетная техника.

«И вот как-то прихожу я со своим маленьким ребенком — он тогда еще ходил в садик — в этот музей, — вспоминает она. — И ему там настолько понравилось, что сын говорит: «Мама, не води меня в садик, приводи меня в музей, я буду здесь работать!» Представляете, это говорит ребенок 3-4 лет! Я обратилась к директору музея, и мы с ним решили создать клуб юных Кулибиных под названием «Четруша». Изначально мы туда принимали деток до 12 лет. Начали заниматься реставрацией и восстановлением техники. Дети сами участвовали в этом!»

Впоследствии ребята стали снимать ролики, даже заняли первое место на одном из всероссийских конкурсов.

Но занятий с техникой оказалось мало. Квасникова и «Четруша» стали посещать детские дома, выступать перед ребятами.

«Так получилось, что в первую очередь мы выбрали Кугесьский детский дом. Там находятся детки с особенностями развития — в основном с синдромом Дауна и аутистическим синдромом. И вот, приехав туда, выступив перед этими детьми, мы увидели, насколько им нужна поддержка извне. Постепенно мы начали посещать другие детские дома. Их в округе много…» — рассказала собеседница ФАН.

Естественно, в одиночку заниматься этим было сложно. Людмила стала привлекать банки, другие благотворительные организации. Она признается, что и сама не знает, откуда взялась потребность заниматься с обездоленными, часто — безнадежно больными детьми.

Дети онкогематологии

Постепенно Людмила вышла на республиканскую детскую клиническую больницу.

«Там лежат детки в онкогематологическом отделении. Очень запомнился один мальчик. Мне сказали, что у него уже четвертая стадия, что вылечить невозможно», — с горечью в голосе говорит она.

По словам Квасниковой, на детей просто нельзя было спокойно смотреть, на глаза наворачивались слезы. Многие малыши были после нескольких «химий» без волос. Людмила стала к ним приглашать сказкотерапевтов, привлекать психологов. И, конечно же, приводила к детям клуб «Четруша», показывавший им свои творческие номера.

«Был такой случай, я не уверена, что стоит об этом рассказывать… Один ребенок очень плохо себя чувствовал, его тошнило. Он придет, уйдет и потом обратно возвращается. И я чувствую, что ребенок действительно хочет выздороветь. На это ведь все и направлено!» — поделилась она.

Дети «Четруши», отметила Квасникова, не до конца понимали, что общаются с очень тяжелобольными, возможно — с умирающими. А вот взрослые зачастую не выдерживали. И когда на Новый год Людмила с родителями воспитанников клуба пришли в онкогематологию, чтобы порадовать юных пациентов, одевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, родители не могли иной раз справиться со слезами.

«Я им объясняю, что если вам настолько тяжело, то не надо сюда приходить. Вы же должны радость нести, должны прийти с улыбкой, ни в коем случае не плакать! И кто-то находит в себе силы, кто-то не находит. Кто-то один раз сходит и потом говорит: «Я больше не могу, я больше не пойду», — вспоминает Людмила.

Целебное «Солнышко» и проблемы инклюзии

В дальнейшем волонтер познакомилась со студией под названием «Солнышко», в которой занимались детки с аутистическим синдромом и синдромом Дауна.

«Я для них приобретала билеты через один благотворительный фонд, — рассказала она. — Меня попросили, я обратилась к своему профкому, мне выделили деньги, я купила для них билеты. Мы с ними встретились, и я эти билеты вручила».

Но так получилось, что в этот день погиб педагог «Солнышка». Людмила увидела в глазах детей и их родителей страшную безысходность. А у нее как раз оказался педагог по хореографии и вокалу, и она предложила ему заниматься с воспитанниками «Солнышка».

«Мы организовали инклюзивную студию, в которой теперь занимаются и обычные детки, и с особенностями развития. Сейчас мы вышли на новый уровень — организовали команду КВН, участвуем в юниор-лиге Казани. Сейчас у нас максимальные баллы! Это уникальный экспериментальный проект, у которого, я думаю, вообще нет аналогов», — отметила она.

По мнению Квасниковой, к особенным детям действительно нужен особый подход, и инклюзия обязательно должна это учитывать. Так, в классе, где учится ее ребенок, есть три ученика с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и их не принимают ни дети, ни учителя.

«Дети с ОВЗ держатся особняком. Они мешают обычным детям. К ним нужен особый подход!» — констатирует она.

Людмила сама удивляется тому, что к инклюзивной команде «Солнышка» она относится как к обычным, как к равным. Но, безусловно, на них необходимо больше времени, они плохо запоминают, хуже разговаривают, и, естественно, им нужно по-настоящему особое отношение, особый подход.

Не опускать руки!

Квасникова поделилась с ФАН удивительной историей.

«У меня ребенок занимается в городском медиацентре и является юным журналистом, оператором и монтажером. Возможно, ваш будущий коллега! — начала она несколько издалека. — Мы пробовали снимать с ними ролик с особенными детьми. С разрешения мамы хотели взять интервью у одного мальчика, который 14 лет вообще не разговаривал, то есть ни одного слова не произнес никогда. И, представляете, у родителей слезы на глазах, все просто были в восторге и в шоке одновременно, когда он пытался говорить, он начал петь песню «Россия, Россия!». Поднесли микрофон, и как это на него повлияло! Мы задали ему вопрос, и он попытался ответить. Я сейчас и сама не знаю, на что мы вообще надеялись в тот момент. Просто взяли да и спросили у мамы и у ребенка, а он взял и начал отвечать».

Неожиданно это оказало на мальчика в некотором роде терапевтическое воздействие. Был и еще один поразительный случай. Дело в том, что в «Солнышко» ходит одна очень тяжелая девочка. Мама, работающая в Москве в министерстве культуры, старательно приводила ее в студию. Девочка поначалу валялась по сцене, облизывала микрофон… А сейчас она поет, танцует и играет в постановках.

«До КВН мы ее пока не довели, — отмечает Людмила. — То есть из человека с серьезной задержкой развития она превратилась в более-менее адекватного. Хотя полностью это, естественно, исправить невозможно. Я прочитала, в чем особенность этих детей. У них в какой-то момент останавливается развитие, что-то с клетками мозга. Многие родители опускают руки, и это очень неправильно! В инклюзивной команде особенные смотрят на обычных детей, тянутся за ними. Стараются как они!»

Государству не все равно

Сейчас Людмила Квасникова работает с несколькими благотворительными фондами — выходит на их руководителей, инициируется совместный проект, который они отчасти финансируют.

Не стоит в стороне и государство. «Солнышко» уже выигрывало президентский грант. Теперь снова подана заявка. Людмила очень надеется, что все получится и в этот раз.

«Я думаю, поддержка таких проектов государством вполне достаточна. Просто удивляюсь, как много сейчас возможностей. В моей молодости такого действительно не было, как бы это банально ни звучало. Те же президентские гранты — это же прекрасно! Можно писать, обосновать, расписать и подавать», — говорит она.

Невозможное возможно

Людмила уверена, что многое становится возможным, если не опускать руки и продолжать работать на достижение результата. Так, когда она с «Солнышком» вышла на КВН, это поначалу не нашло должного понимания, ведь дети чуть ли не выползали на сцену.

«А потом — вышли! Было классно, нам так аплодировал зал! Эти дети, они же самые добрые, очень отзывчивые, очень искренние и очень стараются. Я думаю, что все начало получаться, потому что родители работали на результат».

Квасникова с сожалением констатирует, что в детском доме, где особенным детям не уделяется столько внимания, совсем другой уровень. У нее в планах привезти в детский дом «Солнышко» и таким образом показать, что невозможное возможно.

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