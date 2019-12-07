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Россиянам дали советы, как избежать пожара при украшении елки

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Россиянам дали советы, как избежать пожара при украшении елки

Москва, 7 декабря. Пожарные рассказали россиянам, как не допустить возгорания елки и какие украшения можно использовать, чтобы избежать чрезвычайных происшествий.

В ГУ МЧС России по Москве советуют ответственно подойти к выбору игрушек и украшений для елки. Также сотрудники ведомства рекомендуют не использовать вату, которая является легковоспламеняющимся веществом.

«Нельзя украшать елки легковоспламеняющимися игрушками, бумагой, ватой и свечами», — дали совет в МЧС.

Кроме того, россиянам советуют не ставить елку у отопительных приборов и не разрешать детям самостоятельно включать гирлянды, которые, кстати, должны быть обязательно сертифицированы. В МЧС подчеркивают, что электрические гирлянды важно выключать из сети. Аналогичное правило касается и других приборов, которые работают от электропитания. Такие простые правила, отмечают сотрудники ведомства, могут предотвратить пожар и сохранить жизнь.

Ранее сотрудники Роскачества оценили безопасность искусственных и живых новогодних елок для окружающей среды. В ведомстве также дали рекомендации по выбору и покупке новогоднего дерева. Эксперты обратили особое внимание на то, что живая елка, которую продают на официальных ярмарках, безопасна для экологии, в отличие от искусственной, которая не перерабатывается.

По словам специалистов Роскачества, вред природе наносит нелегальная вырубка, а продаваемые на ярмарках деревья выращиваются в специальных питомниках.

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