Заявление ФАН по поводу хакерской атаки на ресурс

Санкт-Петербург, 7 декабря. Последствия хакерской атаки на сайт и служебную почту Федерального агентства новостей оказались незначительными и были устранены в течение нескольких часов. После тщательных проверок техническими специалистами сайт работает в обычном режиме.

Злоумышленники, которые совершили хакерскую атаку, хотели взять под свой полный контроль управления сайтом. Достичь этой цели им не удалось.

Редакция не считает, что произошедший накануне взлом был инициирован иностранными спецслужбами. Мы также убеждены, что это не была атака по политическим мотивам. С нашей точки зрения, речь идет скорее о хулиганстве.

Отметим, что в ноябре 2018 года сервера и сайт ФАН были атакованы Киберкомандованием США. Тогда взлом был остановлен, чуть более чем за час. Чтобы отбить атаку на сайт хакера-любителя, понадобилось больше полутора часов. Считаем, что такая разница в результате — еще одно доказательство крайне низкого уровня профессионализма американских военных из Киберкомандования.

Несмотря на отсутствие серьезных последствий взлома, оставлять без внимания преступление, совершенное пусть даже любителем, мы все равно не будем. Еще ночью руководство ФАН обратилось в правоохранительные органы, чтобы написать заявление о взломе. О результатах следственных действий мы сообщим.