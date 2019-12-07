Офтальмолог развеял мифы об очках и близорукости

Москва, 7 декабря. Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков развенчал мифы о ношении очков. Оказывается, постоянное использование окуляров никак не влияет на ускоренную прогрессию близорукости.

Специалист назвал иллюзией ситуацию, когда люди с плохим зрением в очках все видят просто идеально, но как только снимают, сразу думают, что зрение ухудшилось. По словам Куренкова, если корректировать зрение очками, то развитие близорукости замедлится. Но это может сработать, только если носить их правильно. Главное правило — использовать очки постоянно, если их снимать, то глазам становится трудно, и как раз это приводит к тому, что человек становится более близоруким.

«Близорукость будет прогрессировать быстрее, если вы будете носить очки непостоянно, то есть только на занятиях, например. Очки выписываются для постоянной коррекции: утром надели, вечером сняли», ‒ пояснил офтальмолог в интервью радио Sputnik.

Еще одно заблуждение связано с тем, что очки заниженными диоптриями якобы тренируют глаза. Все как раз наоборот.

«Нужно понять одну аксиому: если человек носит правильно выписанные очки и получает стопроцентное зрение при них, то близорукость прогрессирует не так быстро», — добавил врач.

Правила эти едины и для взрослых, и для детей. Исключение — пожилые люди