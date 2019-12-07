Гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

Москва, 7 декабря. Простой и рафинированный сахар может нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника. Об этом рассказал немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг.

Он назвал продукты, употребление которых на протяжении длительного времени может вызвать хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, цирроз печени. Томас Фрилинг обратил внимание, что стоит ограничить употребление выпечки, шоколада и мармелада.

По словам гастроэнтеролога, лучше ограничить в своем рационе употребление солянки, копченых продуктов и колбасных изделий, так как они признаны канцерогенными. При этом медик отметил, что если раз в неделю есть данные продукты, то вреда для организма не будет, но отказаться от них следует при болях в животе, метеоризме и судорогах.

Также вредны для кишечника плохие жиры, которые содержаться в маргарине и майонезе. Бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста, наоборот, защищают слизистую оболочку кишечника, подчеркнул Томас Фрилинг.

Врачи-диетологи ранее объяснили, что употребление груш благотворно влияет на функционирование кишечника. По их словам, фрукт хорошо влияет на состояние человека. В частности, он помогает уменьшить риск развития ожирения и сахарного диабета. Как утверждают врачи-диетологи, у груши высокая энергетическая ценность. Также в ее составе большое количество клетчатки, фосфора, кальция и витамина K.