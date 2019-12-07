Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Париж утопает в мусоре и блокирован в пробках. Колонка Владимира Тулина

51
0 Оставить комментарий
Эксперты:

Париж утопает в мусоре и блокирован в пробках

Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Парижа, где второй день проходит забастовка против пенсионной реформы.

Первое, что бросается в глаза после выхода из отеля, — это переполненные баки для мусора буквально на каждом углу. Сказывается забастовка работников коммунальных служб. К счастью, из-за достаточно холодной и дождливой погоды «ароматные» последствия этого пока не чувствуются.

Зато стачка полицейских не ощущается никак, хотя объявлено, что во всеобщей забастовке участвуют два полицейских профсоюза. Даже наоборот — никогда не приходилось видеть их на улицах Парижа так часто. Во всех крупных магазинах у каждого входа стоят по двое. В правительственном квартале вокруг Елисейского дворца они стоят на каждом углу перекрестков в прямом смысле этого слова. Кроме того, колонны полицейских микроавтобусов припаркованы у тротуаров, а другие такие же колонны несколько раз обгоняли меня под вой сирен.

Париж утопает в мусоре и блокирован в пробках

У резиденции Эммануэля Макрона — Елисейского дворца — уже стоят сборные ворота. Развернув их и соединив друг с другом, можно окружить дворец еще одной стеной, как уже было в феврале этого года.

Именно с полицией связаны две последние новости. С одной стороны, правительство впервые пошло на уступки в пенсионной реформе и объявило, что тем полицейским, которые участвуют непосредственно в охране правопорядка, досрочный выход на пенсию будет сохранен. Оно и понятно: не могут же французские власти рубить сук, на котором сидят. С другой стороны, на основе видеозаписи возбуждено уголовное дело против двоих полицейских. На ней видно, как они избивают упавшего демонстранта ногами, а потом идут дальше, не предпринимая попытки его задержать.

По-прежнему не работает метро. Точнее, работают только две линии из 14. Из-за перегрузки станций на этих линиях, а также из-за забастовки уборщиков они утопают в мусоре.

Пустынно и на всех парижских вокзалах. Ведь подавляющее большинство как междугородних, так и пригородных поездов отменено. Зато проезжие части парижских улиц забиты до отказа. Только что сообщили, что общая длина пробок в городе достигла 555 километров — из-за забастовок транспортников многие вынуждены пользоваться индивидуальным автотранспортом.

Париж утопает в мусоре и блокирован в пробках

Тяжелее всего приходится туристам. Ведь закрыты многие музеи, в том числе знаменитая Эйфелева башня.

Всеобщая конференция труда Франции уже объявила, что такое положение сохранится как минимум до 10 декабря. В этот день снова будет проведено массовое шествие против пенсионной реформы, как 5 декабря, что наверняка означает и новые массовые столкновения с полицией. В этот же день будет принято решение о продлении или прекращении всеобщей забастовки против пенсионной реформы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров