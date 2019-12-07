Стали известны темы переговоров Лаврова и Помпео

Москва, 7 декабря. Стали известны темы переговоров Сергея Лаврова во время визита в США. На встрече с госсекретарем Майком Помпео глава МИД готов обсудить контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и Донбассе.

Планируется, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы, касающиеся напряженных отношений США и РФ, в том числе контроль за вооружениями, а также ситуацию в Украине и Сирии.

После переговоров Лавров и Помпео ответят на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции, сообщают «Известия».

По информации МИД РФ, визит Лаврова в США может состояться 10 декабря, но пока детали поездки прорабатываются.

Напомним, контроль над вооружениями является одной из главных тем российско-американских переговоров. США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средний и меньшей дальности 2 августа 2019 года, обвинив якобы в его несоблюдении Россию. Российская сторона отвергла все обвинения, заявив о их несостоятельности.

ФАН сообщал, что Россия не собирается первой размещать попавшее под запрет вооружение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума. Глава государства подчеркнул, что РФ произведет такие ракеты, но не будет их размещать, пока этого не сделают США. СМИ уже сообщали о том, что США приступили к испытаниям ранее запрещенных ракет.

На данный момент, стороны ведут переговоры о заключении нового соглашения по контролю над вооружениями в расширенном формате, в частности с участием Китая.