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Трамп призвал Всемирный банк не давать кредиты КНР

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Трамп призвал Всемирный банк не давать кредиты КНР

Вашингтон, 7 декабря. Всемирный банк должен прекратить предоставлять денежные займы Китаю, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, «у Китая много денег» и без учета займов.

«Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Как такое может быть возможным? У Китая много денег, а если нет, они их создают. Прекратите!» — написал американский лидер в своем официальном  Twitter.

Торговая война США и Китая длится вот уже больше года. В ноябре стороны решили начать постепенно отменять введенные друг против друга санкции. В Министерстве торговли КНР сообщили, что ограничительные импортные тарифы начнут постепенно ослабевать после подписания первой фазы двустороннего соглашения. Но сроки его пока не определены. Но затем процесс замер. По данным ряда СМИ, это произошло из-за того, что Вашингтон принял два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге.

За этим последовало принятие законопроекта о поддержку уйгуров и других мусульман, живущих в Синьцзяне.  Пекин считает, что в этом округе нужно бороться с террористами, а не заниматься поддержкой прав человека.

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