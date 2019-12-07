Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех человек

Москва, 7 декабря. Число жертв смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Москве в субботу, возросло до трех человек. Видео с места аварии появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла на севере Москвы 7 декабря: машина на Локомотивном проезде сбила пешехода, а затем врезалась в вестибюль станции МЦК «Окружная». В московской Госавтоинспекции сообщили, что погибли два человека, а три — пострадали. Позже появилась информация, что число жертв увеличилось до трех человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.

Ранее сообщалось, что авария с участием автобуса произошла недалеко от города Айн-Драхам в Тунисе. В салоне транспортного средства находились 45 пассажиров — граждане Туниса. Пострадали 17 человек, шесть из них находились в критическом состоянии. Представитель Минздрава Туниса Хенда Шебби позже сообщил, что число жертв ДТП с туристическим автобусом возросло до 29 человек.