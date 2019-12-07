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В Крыму предложили внести в ООН осуждающую санкции резолюцию

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В Крыму предложили внести в ООН осуждающую санкции резолюцию

Симферополь, 7 декабря. Резолюцию, осуждающую антигуманитарный характер крымских санкций, необходимо разработать и внести на рассмотрение ООН. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Необходимо разработать и внести проект резолюции, осуждающей антигуманитарный характер крымских санкций, через институт специальных докладчиков ООН о праве на развитие на рассмотрение Генеральной Ассамблеи», — отметил Молохов.

Он обратил особое внимание на то, что крымские санкции носят античеловеческий характер. Александр Молохов выразил уверенность в том, что количество стран, проголосовавших за такую резолюцию, значительно превысит число государств, «которые традиционно плетутся в фарватере русофобской политики США».

Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году. Народный референдум, который был проведен в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН, показал желание жителей полуострова войти в состав РФ. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Российский президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. США и ЕС начали вводить антироссийские санкции именно после воссоединения полуострова с Россией, напоминают «Известия».

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Источник: РИА Новости
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